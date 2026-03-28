Λιπάσματα: Οι δικαιούχοι της επιδότησης, τα λεφτά στην τσέπη των αγροτών και η αίτηση στην ΑΑΔΕ

Τα λιπάσματα αφορά το πρώτο μέτρο στήριξης για τον πρωτογενή τομέα, που ανακοινώθηκε

από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όπως εξήγησαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο υφυπουργός, Θάνος Πετραλιάς, οι παραγωγοί θα λάβουν επιδότηση που καλύπτει το 15% της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε τιμολόγιο 2.000 ευρώ η επιχορήγηση θα αγγίζει τα 300 ευρώ.

Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 15 εκατ. ευρώ και θα ισχύσει αναδρομικά από τις 15 Μαρτίου αντί για την 1η Απριλίου, όπως αρχικά ανακοινώθηκε. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ως επαγγελματίες αγρότες, αλλά και νομικά

πρόσωπα που συμμετέχουν στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα χορηγηθεί κατόπιν αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Κατά την παρουσίαση των μέτρων, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η αύξηση του κόστους παραγωγής μετακυλίεται στις τιμές των τροφίμων και η παρέμβαση του κράτους στοχεύει στη στήριξη εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. «Όταν επηρεάζονται οι τιμές στην ενέργεια, επηρεάζεται όλη η οικονομία. Πρέπει να κινηθούμε ψύχραιμα και υπεύθυνα, γιατί δεν γνωρίζουμε τη διάρκεια της κρίσης», τόνισε.

Τα υπόλοιπα μέτρα Παράλληλα, ο υπουργός παρουσίασε και τα υπόλοιπα μέτρα του πακέτου

για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου. Το πρώτο αφορά το diesel κίνησης, το οποίο επιδοτείται με 16 λεπτά το λίτρο στην αντλία, ώστε το όφελος στην τελική τιμή με ΦΠΑ να ανέλθει σε 20 λεπτά ανά λίτρο. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου για το διάστημα αυτό υπολογίζεται σε 106 εκατ. ευρώ.

Ένα δεύτερο μέτρο αφορά τα καύσιμα με τη μορφή ψηφιακής κάρτας (fuel pass) για χρήση σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, με μέση επιδότηση 36 λεπτά ανά λίτρο. Η ενίσχυση ανέρχεται σε περίπου 50 ευρώ για την ηπειρωτική Ελλάδα και 60 ευρώ για τα νησιά. Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί ώστε να καλύπτουν περίπου 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας, με τις πρώτες πληρωμές στα μέσα Απριλίου.

Το τέταρτο μέτρο αφορά τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Σε συνεργασία με τον υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, θα αποζημιωθούν για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις σε φοιτητές, ανήλικα και άτομα με αναπηρία, ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 56 εκατ. ευρώ ετησίως.

Για τη χρηματοδότηση των μέτρων προχωρά η αύξηση της φορολόγησης στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τύπου καζίνο, με συντελεστές 20% για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ και 30% για κέρδη άνω των 500 ευρώ, από 15% και 20% αντίστοιχα σήμερα. Η παρέμβαση αυτή

αναμένεται να αποφέρει περίπου 100 εκατ. ευρώ ετησίως στα δημόσια έσοδα, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των μέτρων στήριξης για τον πρωτογενή τομέα.