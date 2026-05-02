Ήλιος και βροχή ταλαιπωρούν τον ηλίανθο

Οι βροχοπτώσεις καθυστέρησαν τη σπορά του ηλίανθου στην Ορεστιάδα, με τους παραγωγούς να δίνουν αγώνα δρόμου ώστε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τα μέσα Μαΐου.

Ο ηλίανθος φαίνεται να καταλαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερες εκτάσεις στον βόρειο Έβρο, αποσπώντας μερίδιο από το βαμβάκι και τα σιτηρά. «Η σπορά ξεκίνησε πριν από έναν μήνα, αλλά ταλαιπωρηθήκαμε από τις πολλές βροχές. Ορισμένοι σπόροι χάλασαν λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, ωστόσο πλέον η σπορά εξελίσσεται ομαλά», περιγράφει ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας και καλλιεργητής ηλίανθου, Λάμπης Κουμπρίδης.

Ο ηλίανθος κερδίζει έδαφος, καθώς το καλλιεργητικό κόστος είναι χαμηλότερο, γεγονός που, σε περίοδο αυξημένων εξόδων, τον καθιστά μια πιο ασφαλή επιλογή. Η μοναδική αύξηση αφορά την τιμή του σπόρου, σημειώνει.

Μετά την ολοκλήρωση της σποράς απαιτούνται βροχοπτώσεις για τη βλάστηση, ωστόσο οι καιρικές προβλέψεις δεν είναι ευνοϊκές, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να εκφράζουν ανησυχία για πιθανή ξηρασία.

Στη Ροδόπη, ορισμένοι παραγωγοί εγκατέλειψαν τον βιομηχανικό ηλίανθο λόγω των χαμηλών αποδόσεων που προκάλεσε πέρυσι ο καύσωνας. Όπως αναφέρουν, σε ποτιστικά χωράφια οι αποδόσεις από τα 300 κιλά υποχώρησαν στα 170, γεγονός που τους οδήγησε στη στροφή προς τον αραβόσιτο.