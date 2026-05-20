Πατάτα: Καλή η εικόνα των αποδόσεων, πιέσεις στις τιμές και αυξημένο κόστος «στριμώχνουν» τους παραγωγούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο η συγκομιδή της πατάτας στις νοτιότερες και θερμότερες περιοχές της χώρας. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ούτε ως προς τον αριθμό των καλλιεργούμενων στρεμμάτων ούτε ως προς τις συνολικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

Την ίδια στιγμή, στις βορειότερες περιοχές της Ελλάδας ολοκληρώνεται η φύτευση της πατάτας για τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, πραγματοποιείται μία ή και δύο φυτεύσεις πατάτας ετησίως.

Το ιδιαίτερα θετικό στοιχείο της φετινής περιόδου αφορά την επάρκεια νερού για άρδευση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, γεγονός που δίνει σημαντική ανάσα στους παραγωγούς. Ειδικότερα στις νησιωτικές περιοχές, όπου τα προηγούμενα χρόνια παρατηρούνταν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας, η εικόνα εμφανίζεται σαφώς βελτιωμένη.

Ηλεία: Μειωμένες αποδόσεις και πίεση στις τιμές

Στην περιοχή της Ηλείας, αλλά και σε άλλες θερμότερες περιοχές της Πελοποννήσου, έχει ήδη ξεκινήσει η συγκομιδή της πατάτας. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μειωμένες αποδόσεις σε σύγκριση με τις προσδοκίες των παραγωγών.

Όπως αναφέρει ο Σωτήρης Κακαλέτρης, παραγωγός από τη Γαστούνη, οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου επηρέασαν αρνητικά την ανάπτυξη των φυτών. Οι στρεμματικές αποδόσεις κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και, κατά μέσο όρο, υπολογίζονται περίπου στους 3 τόνους ανά στρέμμα.

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το επίπεδο των τιμών παραγωγού, οι οποίες κυμαίνονται από 35 έως 37 λεπτά το κιλό, ανάλογα με την ποικιλία. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές αυτές δυσκολεύουν σημαντικά τη βιωσιμότητα της καλλιέργειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί αισθητά.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει με απογοήτευση: «Ο έντονος ανταγωνισμός από τις εισαγόμενες πατάτες και τα αυξημένα έξοδα για καύσιμα, λιπάσματα και φυτοπροστασία καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κάλυψη των συνολικών δαπανών της παραγωγής».

Θήβα: Προσδοκίες για καλές αποδόσεις

Στη Θήβα, οι πρώτες συλλογές πατάτας αναμένονται περίπου στις 10 Ιουνίου. Ο παραγωγός Γιώργος Μπεκρής επισημαίνει ότι το κόστος παραγωγής παραμένει υψηλό, ωστόσο η εικόνα της καλλιέργειας μέχρι στιγμής θεωρείται ικανοποιητική.

Οι παραγωγοί της περιοχής εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην ομαλή ανάπτυξη των φυτών και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καλές στρεμματικές αποδόσεις. Παρά τα θετικά στοιχεία στην παραγωγή, το μεγάλο «αγκάθι» εξακολουθεί να είναι η αγορά.

Σύμφωνα με τον κ. Μπεκρή: «Οι εισαγόμενες πατάτες ασκούν έντονες πιέσεις στις τιμές, με αποτέλεσμα αρκετοί παραγωγοί να εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς την αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων».

Νευροκόπι: Τα αποθέματα και οι χαμηλές τιμές προκαλούν ανησυχία

Στο Νευροκόπι, οι παραγωγοί φαίνεται πως αφήνουν πίσω τους ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των τελευταίων ετών, που δεν ήταν άλλο από τις σοβαρές ελλείψεις νερού. Μετά από συνεχόμενη έντονη πίεση των τελευταίων ετών, λόγω περιορισμένων υδάτινων πόρων, η φετινή περίοδος δείχνει πιο ευνοϊκή ως προς την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών.

Ωστόσο, νέα προβλήματα έρχονται να επιβαρύνουν την κατάσταση. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νευροκοπίου, Απόστολος Βεσμελής, σημαντικές ποσότητες πατάτας παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες.

«Τα αποθέματα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ξεπερνούν το 20% της συνολικής παραγωγής και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ένα μέρος τους να οδηγηθεί ακόμη και στην καταστροφή».

Νάξος: Θετικές προοπτικές αλλά με ελλείψεις υποδομών

Στη Νάξο, η συλλογή της πατάτας έχει ήδη ξεκινήσει με τις πρώιμες ποικιλίες και τις πρώιμες φυτεύσεις. Σύμφωνα με τον παραγωγό Στέλιο Βαθρακοίλη, το μεγαλύτερο μέρος της συγκομιδής αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουνίου.

Η εικόνα των καλλιεργειών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή και οι παραγωγοί προσδοκούν ικανοποιητικές αποδόσεις. «Υπό σωστή διαχείριση και με επαρκή άρδευση, οι στρεμματικές αποδόσεις στο νησί μπορούν να φτάσουν ακόμη και τους 4 τόνους ανά στρέμμα», δηλώνει ο ίδιος.

Παρά τα θετικά δεδομένα, ο κ. Βαθρακοίλης υπογραμμίζει ότι «η έλλειψη βασικών υποδομών για τη σωστή αξιοποίηση και διαχείριση του νερού εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιέργειας. Για τον λόγο αυτό, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παραμένουν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι».