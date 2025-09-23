Ανάπτυξη για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης το 2024

Θετικό πρόσημο κατέγραψε το 2024 η κρητική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, η οποία παρουσίασε αύξηση πωλήσεων και σταθερά υψηλή κερδοφορία.

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 239,79 εκατ. ευρώ, έναντι 220,18 εκατ. ευρώ το 2023. Αντίστοιχα, τα μικτά κέρδη ενισχύθηκαν στα 66,57 εκατ. ευρώ, από 61,35 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Σε ό,τι αφορά την τελική γραμμή των αποτελεσμάτων, τα κέρδη προ φόρων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα 16,8 εκατ. ευρώ (έναντι 16,9 εκατ. ευρώ το 2023), ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 12,8 εκατ. ευρώ, από 13 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση της απασχόλησης: στο τέλος του 2024 η εταιρεία απασχολούσε 1.796 εργαζόμενους, έναντι 1.661 στο τέλος του 2023.

Όσον αφορά τη μερισματική πολιτική, η Χαλκιαδάκης διένειμε το 2024 ποσό 12 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2023. Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ίδιου ύψους (12 εκατ. ευρώ), καθώς και αμοιβές μελών Δ.Σ. ύψους 839.836 ευρώ από το σωρευμένο υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Η εταιρεία Χαλκιαδάκης Α.Ε. ιδρύθηκε το 1984 με έδρα το Γάζι Ηρακλείου, ενώ από το 2014 το 60% του μετοχικού της κεφαλαίου ανήκει στον όμιλο Σκλαβενίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ