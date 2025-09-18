Δυναμική παρουσία της ένωσης TIC HELLAS στην 89η ΔΕΘ

Η TIC HELLAS, η ένωση των κορυφαίων διαπιστευμένων Φορέων Πιστοποίησης, καθιερώνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα, μέσω της συμμετοχής της στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ). Με την συμμετοχή της αυτή, η ένωση προβάλλει τη στρατηγική της δέσμευση για την ενίσχυση της αξιοπιστίας, της ποιότητας και της διαφάνειας στις παρεχόμενες υπηρεσίες Πιστοποίησης, καθιστώντας την, με αυτόν τον τρόπο, βασικό πυλώνα στο σύγχρονο επιχειρείν.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της στη ΔΕΘ, η TIC HELLAS διοργάνωσε με επιτυχία το Πάνελ «Βιωσιμότητα και Αξιοπιστία: η Πιστοποίηση, Κλειδί για την Οικονομία του Αύριο», το οποίο συντόνισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής, Πάνος Αγερίδης. Στην συζήτηση συμμετείχαν εκπρόσωποι κορυφαίων Οργανισμών, οι οποίοι ανέλυσαν την συμβολή της πιστοποίησης στην ανάπτυξη αξιόπιστων και βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών.

Συγκεκριμένα, το πάνελ στελέχωσαν οι κ.κ.:

Τάσος Θωμαΐδης, Πρόεδρος του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.),

Δημήτρης Κόλλιας, Σύμβουλος του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

Κωνσταντίνος Αντωνιάδης (EmiCert),

Γιώργος Ζαμπός (TÜV AUSTRIA),

Χρήστος Κατσάνος (TÜV NORD),

Αθανάσιος Σιώμος (ΔΗΩ).

Η συμμετοχή της TIC HELLAS στη ΔΕΘ, ανέδειξε τη σημασία της αξιοπιστίας στην Πιστοποίηση, ώστε αυτή να αποτελεί το ασφαλές διαβατήριο για την επιτυχή τοποθέτηση των προϊόντων στις αγορές και ταυτόχρονα να συμβάλει αποφασιστικά στη δημιουργία ικανοποιημένου καταναλωτικού κοινού, συνθήκες οι οποίες αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Μέσω της συνεργασίας των κορυφαίων Φορέων Πιστοποίησης στην TIC HELLAS, προωθείται ένα πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, προσαρμοσμένο απολύτως στις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά:

στην αναβάθμιση της ποιότητας,

στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και

στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην ελληνική αγορά.

Οι διαπιστευμένοι φορείς που απαρτίζουν την Ένωση είναι: BIOHELLAS, BUREAU VERITAS, ΔΗΩ, EMICERT, EUROCERT, TÜV AUSTRIA, TÜV NORD, SWISS APPROVAL.