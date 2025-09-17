Επιχειρηματική συνάντηση Ιταλών αγοραστών με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας για τις τοπικές επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, διοργανώνοντας επιχειρηματική συνάντηση με Ιταλούς αγοραστές στη Θεσσαλονίκη, από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η περαιτέρω διείσδυση των ελληνικών προϊόντων στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της χώρας, όπου η ζήτηση για τρόφιμα μεσογειακής διατροφής παραμένει σταθερά υψηλή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της πολιτικής τους για την προβολή και προώθηση των προϊόντων της περιοχής, διοργανώνουν επιχειρηματική συνάντηση Ιταλών αγοραστών με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το διάστημα από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025, στη Θεσσαλονίκη.

Το εμπόριο αγαθών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία χαρακτηρίζεται από μακροχρόνια σταθερότητα, με την Ιταλία να αποτελεί βασικό προμηθευτή της χώρας μας, αλλά και να συγκαταλέγεται διαχρονικά στους κορυφαίους προορισμούς των ελληνικών προϊόντων. Η Ιταλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά των ελληνικών προϊόντων, μετά τη Γερμανία, καθώς απορροφά σταθερά πάνω από το 10% των συνολικών εξαγωγών μας, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό αφορά στα αγροδιατροφικά προϊόντα (περίπου 9 δισ. ευρώ για το 2023).

Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ιταλία ανήλθαν σε 1,186 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ο αγροδιατροφικός τομέας κατέγραψε εξαγωγές, που ξεπερνούν τα 283 εκατομμύρια ευρώ, με το ελαιόλαδο, τις ελιές, τα νωπά αλιεύματα, το γιαούρτι, τα τυριά και τα λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα να κατέχουν την πρωτιά. Επίσης, οι καταναλωτικές τάσεις στην Ιταλία καταδεικνύουν διαχρονικά σταθερή ζήτηση για προϊόντα μεσογειακής διατροφής και παρουσιάζουν δυναμική ανάπτυξη των νέων κατηγοριών, όπως είναι τα σνακ (+3,8% σε αξία), τα φρέσκα ζυμαρικά (+6,7%) και τα προϊόντα άμεσης κατανάλωσης (on-the-go). Η τάση για προϊόντα άμεσης κατανάλωσης είναι πιο έντονη στις νεότερες ηλικίες και συνδέεται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, ενισχύοντας τη θέση προϊόντων που συνδυάζουν ποιότητα, ευκολία και θρεπτική αξία, χαρακτηριστικά που τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα διαθέτουν σε υψηλό βαθμό.

Για την υλοποίηση και την αρτιότερη οργάνωση των επιχειρηματικών συναντήσεων με Ιταλούς αγοραστές, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους (βλ. Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] ή [email protected] το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 .

Λόγω συγκεκριμένου αριθμού των διαθέσιμων συναντήσεων, θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη:

τον εξαγωγικό χαρακτήρα και τη δραστηριότητα της επιχείρησης

την εκπροσώπηση όσο το δυνατό περισσότερων Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΚΜ

-τις επιχειρήσεις που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε εκθέσεις και δράσεις της Περιφέρειας

Επίσης, βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι τα προϊόντα τους να έχουν παραχθεί/ τυποποιηθεί/ μεταποιηθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η επωνυμία της επιχείρησης ή η ετικέτα της συσκευασίας των προϊόντων να μην παραπέμπουν σε άλλη Περιφέρεια».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση για την πρωτοβουλία της Περιφέρειας καθώς και για άλλες δράσεις εξωστρέφειας και υποστήριξης του Τμήματος Προβολής Αγροτικών Προϊόντων στα τηλέφωνα 2313330052 (κ. Μαρία Ελευθεριάδου), 2313330043 (κ. Άννα Παπακωνσταντίνου) και 2313330391 (κ. Αθανασία Μαυρίδου).

Στη σχετική ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr) επισυνάπτεται το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις:

https://www.pkm.gov.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-symmetochi-se-epicheirimatiki-synantisi-italon-agoraston-me-epicheiriseis-trofimon-kai-poton-tis-perifereias-kentrikis-makedonias