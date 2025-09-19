Τριπλή διάκριση για την ΗΛΙΟΣ: Καινοτομία, γεύση και φροντίδα στο παιδικό γεύμα

Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ τιμήθηκε στα “Mother, Baby & Child Awards 2025”, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις διατροφικές ανάγκες των παιδιών.

Στην ενότητα “Child Food Product”, η ΗΛΙΟΣ απέσπασε τρία βραβεία: το Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Bio Food Product” για τα ΖΩΑΚΙΑ Kiddo Pasta | Βιολογικά και Χωρίς Γλουτένη ΗΛΙΟΣ, το Gold βραβείο στην κατηγορία “Best Food Product” για τα τα ζυμαρικά ΗΡΑΚΛΗΣ | Οι 12 Άθλοι ΗΛΙΟΣ και το Silver βραβείο στην ίδια κατηγορία για τα ΖΩΑΚΙΑ Ολικής Αλέσεως ‘τα παι-δικά μας’ ΗΛΙΟΣ

Τα ΖΩΑΚΙΑ Kiddo Pasta | Βιολογικά και Χωρίς Γλουτένη ΗΛΙΟΣ παρασκευάζονται αποκλειστικά από 100% βιολογικό αλεύρι κίτρινης φακής και αποτελούν μια θρεπτική και νόστιμη εναλλακτική στα παραδοσιακά ζυμαρικά, ειδικά για παιδιά με κοιλιοκάκη ή αλλεργία στο σιτάρι. Είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φώσφορο, σίδηρο, μαγγάνιο και φυτικές ίνες, ενώ τα παιχνιδιάρικα σχήματά τους κάνουν το γεύμα μια διασκεδαστική και εκπαιδευτική εμπειρία.

Τα ζυμαρικά ΖΩΑΚΙΑ Ολικής Αλέσεως ‘τα παι-δικά μας’ ΗΛΙΟΣ προσφέρουν έναν ιδανικό συνδυασμό γεύσης, παιχνιδιού και εκπαίδευσης. Με σχήματα αγαπημένων ζώων από τη ζούγκλα και τη φάρμα και παρασκευασμένα από 100% σιμιγδάλι ολικής άλεσης, αποτελούν πλούσια πηγή φυτικών ινών και ενισχύουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Η φαντασία των παιδιών ενεργοποιείται, το φαγητό γίνεται ήρεμη και χαρούμενη εμπειρία, και οι γονείς αποκτούν μια γρήγορη και δημιουργική λύση για την καθημερινή διατροφή των παιδιών τους.

Η θεματική σειρά ΗΡΑΚΛΗΣ | Οι 12 Άθλοι ΗΛΙΟΣ εμπνέεται από τη μυθολογία και φέρνει στο τραπέζι των παιδιών 13 μοναδικά σχήματα ζυμαρικών από 100% σιμιγδάλι σκληρού σίτου. Μέσα από αυτήν τη σειρά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τους άθλους του Ηρακλή και τις αξίες που τους συνοδεύουν – όπως η γενναιότητα, η επιμονή και η φαντασία – μετατρέποντας το γεύμα σε μια απολαυστική εμπειρία αφήγησης και παιχνιδιού.

Με σταθερό προσανατολισμό στην καινοτομία και την ποιότητα, η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ συνεχίζει να δημιουργεί προϊόντα που δεν είναι μόνο γευστικά, αλλά ενώνουν τη διατροφή με τη μάθηση και τη χαρά, προσφέροντας στους γονείς μια δημιουργική λύση για την καθημερινή διατροφή των παιδιών τους.