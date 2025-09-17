ΙΟΒΕ: Βελτίωση των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία

Ενισχύθηκε τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομηχανία κλείνοντας στις 113,9 μονάδες (από 112,6 μονάδες ένα μήνα πριν), σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (99,4 μονάδες).

Σύμφωνα με το δελτίο εξελίξεων στη βιομηχανία του ΙΟΒΕ, παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας με σταθερούς ρυθμούς, οι προκλήσεις παραμένουν έντονες, κυρίως στο διεθνές περιβάλλον, με τους εξωστρεφείς κλάδους να επηρεάζονται εντονότερα. Ωστόσο, οι διεθνείς αβεβαιότητες, καθώς και ενδεχόμενες νέες προκλήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα, παραμένουν.

Τον Ιούλιο καταγράφηκε υποχώρηση της βιομηχανικής παραγωγής 0,5% σε σχέση με ένα έτος πριν στην Ελλάδα, έναντι αύξησης 1,8% στην ΕΕ27. Επίσης, μικτές ήταν οι τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Ιούλιο. Ειδικότερα, σημειώθηκε άνοδος για τη μεταποίηση (0,6%), εντονότερη για τα ορυχεία λατομεία (2,3%), αλλά υποχώρηση για το ηλεκτρικό ρεύμα (-4,0%). Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα βασικά μέταλλα (25,5%), αλλά υποχώρηση σε τρόφιμα (-2,1%) και φαρμακευτικά προϊόντα (-3,9%).

Το β’ τρίμηνο του 2025 η απασχόληση στη βιομηχανία ενισχύθηκε κατά 4,6%, στα 436,1 χιλ. άτομα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Επίσης σημειώθηκε άνοδος της απασχόλησης στο σύνολο της οικονομίας (+1,4%, y-o-y), με τους απασχολούμενους να ανέρχονται στους 4.386,8 χιλ. το β’ τρίμηνο του 2025 (+59,0 χιλ. σε σχέση με ένα έτος πριν).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ