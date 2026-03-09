Άνοδο σχεδόν 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου και στις τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά περίπου 30% σήμερα, μετά την κατακόρυφη άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ.

Λίγο μετά το άνοιγμα των συναλλαγών, στις 9:00 ώρα Ελλάδας, το ολλανδικό συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο άνω του 23,63% στα 66 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αφού άνοιξε με άλμα περίπου 30%.

Παραμένει ωστόσο ακόμη πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022, στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, όταν είχε ξεπεράσει τα 300 ευρώ.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ιστορικό άλμα, αυτή του WTI αυξάνεται κατά 30% και πλέον

Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Περί τις 04:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

