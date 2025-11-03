Ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους ζητούν οι δήμοι

Την ενίσχυση της βιωσιμότητας των δήμων της χώρας διεκδικεί από την κυβέρνηση η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, παρουσίασε τα δεδομένα των τελευταίων επαφών με την κυβέρνηση (συναντήσεις σε αρμόδια υπουργεία) και «χαρτογράφησε» τα επόμενα βήματα για τη θεσμική και οικονομική ενίσχυση των δήμων, τα οποία θα συζητηθούν και στο ετήσιο τακτικό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Αλεξανδρούπολη (σ.σ. 6-8 Νοεμβρίου).

Με στόχο τη διεκδίκηση ενός νέου πλαισίου λειτουργίας, που θα ενισχύει την αυτοτέλεια και τη βιωσιμότητα των δήμων, στα αιτήματα της ΚΕΔΕ που έχουν προωθηθεί στην κυβέρνηση (σε πρόσφατες συναντήσεις στο υπουργεία Οικονομικών, Εσωτερικών κ.λπ.) περιλαμβάνεται η ακόλουθη δέσμη θεσμικών και οικονομικών ζητημάτων:

Πλήρης εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) και κατάργηση όλων των μνημονιακών περιορισμών, που πλέον δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Κατάργηση του άρθρου 44 του Ν. 5071/2023, που θέτει ανώτατο πλαφόν στις αποδόσεις του κρατικού προϋπολογισμού προς την αυτοδιοίκηση.

Κάλυψη του υπερβάλλοντος ενεργειακού κόστους των δήμων και των ΔΕΥΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να μη μεταφερθεί το βάρος στους δημότες.

Χρηματοδότηση έργων ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως φωτισμός LED και μονώσεις δημοτικών κτηρίων.

Σταδιακή αποπληρωμή των παρακρατηθέντων πόρων και επανεισαγωγή των τελών που αφαιρέθηκαν από τους δήμους από το 2010 (τέλος βοσκής, φόρος ζύθου, τέλη πετρελαιοειδών κ.ά.).

Δημιουργία Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Δήμων, με συγχρηματοδότηση από εθνικούς και τραπεζικούς πόρους (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), για έργα υποδομών και τοπικής ανάπτυξης.

Επιτάχυνση εκταμιεύσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Στοχευμένη στήριξη στους μικρούς, ορεινούς και νησιωτικούς δήμους για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ.

Δίκαιη κατανομή των εσόδων από το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, με το 48% να αποδίδεται στους οικείους δήμους όπου παράγεται.

Άμεση έκτακτη χρηματοδότηση πέραν των ήδη εξασφαλισμένων 105-110 εκατ. ευρώ ενίσχυσης.

ΔΕΥΑ

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση την πιθανολογούμενη διατήρηση των ΔΕΥΑ υπό τον έλεγχο των δήμων και τη δέσμευση της κυβέρνησης για χορήγηση 250 εκατ. ευρώ προς οικονομική εξυγίανση και στήριξη.

Ο κ. Κυρίζογλου και σύσσωμο το ΔΣ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Σχετικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο κ. Κυρίζογλου ενημέρωσε ότι τέσσερα από τα πέντε βιβλία σύμφωνα με τη σχετική πληροφόρηση έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το πέμπτο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Νοεμβρίου. «Η Αυτοδιοίκηση δεν ζητά προνόμια. Ζητά όσα προβλέπονται από το Σύνταγμα και δικαιούνται οι δήμοι. Δεν θα δεχθούμε αποφάσεις ερήμην μας. Θέλουμε πραγματική συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα κράτος σύγχρονο, αποκεντρωμένο και κοντά στον πολίτη», τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατά την πρόσφατη τακτική συνεδρίαση. Επισημαίνεται ότι στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αλεξανδρούπολη οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι οι ακόλουθες:

Θεσμικά, ψηφιακός μετασχηματισμός – τεχνητή νοημοσύνη.

Οικονομικά της τοπικής αυτοδιοίκησης και χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Κοινωνική πολιτική, κοινωνική συνοχή & οικογένεια, υγεία, ισότητα.

Περιβάλλον, ενέργεια, αγροτική οικονομία.

Νησιωτικότητα – ορεινότητα και τουριστική ανάπτυξη.

Τέλος, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα παρουσιαστεί μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) για την παραβατικότητα των νέων, ενώ, επίσης, θα συζητηθούν θέματα που αφορούν το μεταναστευτικό και την προσφυγική κρίση.