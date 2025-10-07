Σε αναζήτηση επενδυτή το εργοστάσιο Φλόκα λόγω χρεών

Σε διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση της διαχείρισης του υδροηλεκτρικού εργοστασίου Φλόκα σε ιδιώτη προχωρά η διοίκηση του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού – Αλφειού, καθώς τα χρέη της ΥΔΡΗΛ ξεπερνούν τα 20 εκατ. ευρώ. Η επιλογή αυτή παρουσιάστηκε ως η μόνη ρεαλιστική διέξοδος, προκειμένου να διασωθεί η μονάδα από το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει.

H υπόθεση έχει ήδη μεταφερθεί σε εταιρεία εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων, με την οποία επετεύχθη συμβιβασμός, ώστε το χρέος να κλείσει με περίπου 9,5 εκατ. ευρώ. Παρά τη συμφωνία αυτή, η ΥΔΡΗΛ δεν διαθέτει τη δυνατότητα να καλύψει το ποσό, γεγονός που οδήγησε στη λύση της παραχώρησης. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στο ΔΣ προβλέπει εκκίνηση του διεθνούς διαγωνισμού με βάση τα 9,5 εκατ. ευρώ, ενώ ο ανάδοχος θα καταβάλει και ετήσιο ενοίκιο ύψους 125.000 ευρώ προς την ΥΔΡΗΛ. Ο επενδυτής που θα αναδειχθεί πλειοδότης θα αναλάβει τόσο την εξόφληση των οφειλών όσο και τη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας. Έτσι, η ΥΔΡΗΛ θα εξασφαλίσει μια σταθερή ροή εσόδων, ικανή να καλύψει τα λειτουργικά της έξοδα και να αφήσει πλεόνασμα προς διάθεση στον ΓΟΕΒ και στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον, το εργοστάσιο θα χαθεί και θα ακολουθήσουν δικαστικές διεκδικήσεις.