Χωρίς παράταση η δυνατότητα πρόσκλησης εργατών γης τρίμηνης διάρκειας από τρίτες χώρες

Τις έντονες αντιδράσεις της ομάδας παραγωγών ΝΗΛΕΑΣ προκάλεσε η απόφαση των αρμόδιων υπηρεσιών να μην προχωρήσουν στην παράταση ισχύος της δυνατότητας πρόσκλησης εργατών γης τρίμηνης διάρκειας από τρίτες χώρες. Σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του ΝΗΛΕΑ, Γιώργος Κόκκινος, και απευθύνεται στην κεντρική αλλά και τοπική ηγεσία της Μεσσηνίας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Αξιότιμοι κύριοι,

Με έκπληξη και οργή πληροφορηθήκαμε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες, δεν προχώρησαν στην παράταση ισχύος της δυνατότητας πρόσκλησης εργατών γης τρίμηνης διάρκειας από τρίτες χώρες, (έκτακτη διαδικασία εισδοχής ν. 4783 αρθρο 16 παρ.1) όπως επίσης και στη νομιμοποίηση παρανόμως διαμενόντων (παρ. 1α).

Οι αποφάσεις αυτές πάρθηκαν στην πλέον κρίσιμη στιγμή που η ελαιοκομική Ελλάδα αναμένει εργάτες γης, προκειμένου να ξεκινήσει η ελαιοσυγκομιδή. Εύλογα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες σε οικονομικό και κατ’ επέκταση σε κοινωνικό επίπεδο, διότι η συγκομιδή της ελιάς είναι αδύνατο να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εργάτες γης. Επιπρόσθετα, κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο, αναμένεται μειωμένη παραγωγή, η οποία μάλιστα λόγω καιρικών συνθηκών προβλέπεται να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα από δακοπροσβολές και μυκητολογικές ασθένειες, που σημαίνει ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση θα έχει επώδυνες οικονομικές συνέπειες για τους ελαιοπαραγωγούς και την οικονομία των ελαιοκομικών περιοχών.

Καλούμε άμεσα τους υπεύθυνους των συναρμόδιων υπουργείων, με διαδικασίες κατεπείγοντος, να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση καθιστούμε την πολιτεία υπεύθυνη για τις συνέπειες και επιφυλασσόμαστε για τις δικές μας ενέργειες.