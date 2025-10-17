Έκκληση προς την κυβέρνηση απευθύνει μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook o περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, για πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων με ταυτόχρονη διασφάλιση των εξαγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων. Ο κ. Κουρέτας αναφέρει ότι αυτό θα επιτευχθεί μόνο με τη συνεργασία της DG AGRI (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρ. Επιτροπής), ενώ η συμβολή της θα πρέπει να ζητηθεί άμεσα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του κ. Κουρέτα:

Σε επίσκεψή μου χθες με τους ειδικούς επιστήμονες στην Κομισιόν συζήτησα το θέμα της ευλογιάς. Το συμπέρασμα είναι από κάτω και πιστεύω ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρών δράσεων της κυβέρνησης με την DG agri άμεσα. Αύριο αν είναι δυνατόν.

NA YΠAPΞEI MIA ΔYNATH ΔIAΠPAΓMATEYTIKH EΠIΣTHMONIKH OMAΔA ΠOY NA MIΛHΣEI EYΘEΩΣ ME OΛOYΣ TOYΣ EYPΩΠAIKOYΣ ΣXETIKOYΣ ΦOPEIΣ OΣON AΦOPA TIΣ ΠPOYΠOΘEΣEIΣ ΠOY AΠAITOYN ΓIA THN EΦAPMOΓH EMBOΛIAΚΟΥ ΠPOΓPAMMATOΣ ME TPOΠO ΠOY ΘA EΞAΣΦAΛIΣEI THN EΞAΓΩΓH TΩN ΓAΛAKTOKOMIKΩN ΠPOIONTΩN. NA ΣYZHTHΘEI ME THN EE H AMEΣH ANAΠTYΞH ΠAPAPTHMATOΣ EIΔIKOY ΓIA THN EYΛOΓIA ΣTON KANONIΣMO 2023/361 ΠOY ΘA OPIZEI AKPIBEIA ΣE ENA EMBOΛIAKO ΠPOΓPAMMA KAI AKPIBEIΣ OPOYΣ ΓIA TH ΔIAKINHΣH TΩN ΠPOIONTΩN.

Αν δεν συμβεί αυτό αύριο, πιστεύω ότι η στρατηγική αυτή τη στιγμή δεν προστατεύει το εθνικό προϊόν μας τη φέτα. Η Κομισιόν είναι θετική να βοηθήσει. Δεν της έχουμε ζητήσει τη βοήθεια που πρέπει.