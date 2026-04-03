Από 19 έως 21 Μαΐου το 6ο Συνέδριο GIS για τη Γεωργία και το Περιβάλλον, από το ΓΠΑ

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, διοργανώνουν το 6ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, το οποίο θα διεξαχθεί στις 19, 20 και 21 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Καθώς το Συνέδριο εισέρχεται στην τελική ευθεία της διοργάνωσής του, οι προετοιμασίες συνεχίζονται με ιδιαίτερη δυναμική και επιτυχία, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον και τη σημαντική ανταπόκριση της επιστημονικής και επαγγελματικής κοινότητας.

Οι βασικοί θεματικοί άξονες του συνεδρίου περιλαμβάνουν:

Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία

Φυσικούς Πόρους – Περιβάλλον

Γεωχωρικές Τεχνολογίες – Χωρική Ανάλυση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων: 15 Απριλίου 2026.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, επιλεγμένες επιστημονικές εργασίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιευτούν σε Ειδικό Τεύχος διεθνών έγκριτων επιστημονικών περιοδικών.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, θα πραγματοποιηθεί η 3η GIS Congress EXPO, η έκθεση που γεφυρώνει την επιστημονική γνώση με την επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και επιπλέον παράλληλες δράσεις.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τις υποβολές περιλήψεων, μπορείτε να επισκέπτεστε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου: giscongress.aua.gr

