Από 30 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου το εκπαιδευτικό Camp – Summer Experience, της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Την ευκαιρία να αποκομίσουν πολύτιμα ερεθίσματα σχετικά με τη σύγχρονη εκπαίδευση στους τομείς των τροφίμων, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης και να συμμετέχουν σε στοχευμένες δραστηριότητες στον εκπαιδευτικό αμπελώνα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, θα έχουν 15 μαθήτριες και μαθητές Β΄ και Γ΄ ΕΠΑΛ από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από το πρωτοποριακό θερινό πρόγραμμα «Εκπαιδευτικό Camp ΑΓΣ – Summer Experience». Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μπουτάρη και αποτελεί μια κατασκήνωση εξαήμερης διάρκειας με διανυκτέρευση (overnight camp), η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Σχολής στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας στους εφήβους μια σπάνια δυνατότητα να ανακαλύψουν τον συναρπαστικό κόσμο της αμπελουργίας και της σύγχρονης αγροδιατροφής.

Βασικό εργαλείο και πεδίο δράσης του camp είναι το ασφαλές, καταπράσινο, εκπαιδευτικό και παραγωγικό αγρόκτημα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, καθώς και οι εξειδικευμένες υποδομές του. Μέσα από τη διαβίωσή τους σε αυτό το περιβάλλον, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν βιωματικά εξαιρετικά επίκαιρες έννοιες, όπως η κλιματική αλλαγή, η καταγωγή και η μείωση της σπατάλης των τροφίμων, οι βιώσιμες καλλιεργητικές πρακτικές, η εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, η ανακύκλωση, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας και η κυκλική χρήση των υλικών.

Καθώς θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της αμπελουργίας, το καθημερινό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να περιλαμβάνει ευρεία γκάμα από βιωματικές δράσεις, έρευνες, πειράματα, μετρήσεις, καθώς και εργαστήρια μεταποίησης τροφίμων. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν ενεργά σε ομαδικές συνεργασίες επιχειρηματικότητας, παραγωγές προϊόντων, αλλά και σε ομαδικές προετοιμασίες γευμάτων, επιχειρώντας να προτείνουν ένα μοντέλο καθημερινών πρακτικών και συνηθειών που προάγουν την κοινωνική ευθύνη. Το πλούσιο εκπαιδευτικό σκέλος πρόκειται να συμπληρωθεί ιδανικά από ένα ελκυστικό ψυχαγωγικό πρόγραμμα με εκπαιδευτικές εξορμήσεις στην πόλη και σε πρότυπες μονάδες τροφίμων, εργαστήρια με πηλό, αθλητικές δραστηριότητες και παιχνίδια στα γήπεδα της Σχολής, καθώς και μουσικές βραδιές.

Στο κόστος συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται στα 500 ευρώ ανά παιδί, περιλαμβάνεται η διαμονή σε τρίκλινα κλιματιζόμενα δωμάτια με εσωτερικό μπάνιο στους κοιτώνες της Σχολής, πλήρης διατροφή με τρία γεύματα και ενδιάμεσα σνακ από το εστιατόριο της Σχολής, πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και 24ωρη ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη. Οι αιτήσεις εγγραφής για τις 15 περιορισμένες θέσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 20 Αυγούστου 2026, εκτός εάν συμπληρωθούν νωρίτερα.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτική ενημέρωση, οι οικογένειες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2310492768 και 2310492756 ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ