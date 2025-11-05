Συγκέντρωση αγροτών στις 8 το βράδυ στην αιθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ

Συγκέντρωση αγροτών και κτηνοτρόφων θα λάβει χώρα σήμερα στις 8 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ στην Κομοτηνή. Όπως τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Καβάλας Νίκος Δημόπουλος θα είναι και στελέχη της ΕΘΕΑΣ προκειμένου να ενημερώσουν εν όψει του μεγάλου συλλαλητηρίου που θα γίνει μέσα στο μήνα Νοέμβριο στην Αθήνα.

Παράλληλα ο κ. Δημόπουλος στάθηκε και στο θέμα των πληρωμών των επιδοτήσεων και των βιολογικών προγραμμάτων μιλώντας σε οξύ τόνο όπως και στην ανακοίνωση που εκδόθηκε από τους Κτηνοτροφικούς Συλλόγους της ΑΜΘ για τις ενέργειες της κυβέρνησης από την αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως υποστήριξε, «μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει τίποτα και θα την πληρώσουν και πάλι οι νόμιμοι και πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι».

Πηγή: ertnews.gr