Χανιά: Σκληραίνουν τις κινητοποιήσεις οι κτηνοτρόφοι αν δεν υπάρξει ραντεβού με τον Κ. Χατζηδάκη

Για 8η συνεχή μέρα βρίσκονται στο μπλόκο επί του ΒΟΑΚ στο ύψος των Μουρνιών οι αγρότες των Χανίων συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Το βράδυ της Τρίτης, πραγματοποιήθηκε συνέλευση προκειμένου να καθοριστεί το μέλλον των κινητοποιήσεών τους και αποφασίστηκε ομόφωνα να παραμείνουν στο σημείο, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά τους και να πληρωθούν τις επιδοτήσεις που τους οφείλονται. Στη συνέλευση συμμετείχαν οι πρόεδροι των κτηνοτρόφων Χανίων, Ρεθύμνου,Ηρακλείου Λασιθίου.

Όπως δήλωσαν μετά το τέλος της συνέλευσης οι πρόεδροι των κτηνοτροφικών συλλόγων του δίνεται προθεσμία στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη μέχρι σήμερα το απόγευμα, ώστε να επιβεβαιώσει το ραντεβού. Σε περίπτωση που δεν λάβουν απάντηση, θα πάρουν αυστηρότερες αποφάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση των κινητοποιήσεών τους.

«Θα είμαστε στους δρόμους, θα σκληρύνει η στάση μας και δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσουμε» δηλώνουν αγανακτισμένοι και αποφασισμένοι οι αγρότες της Κρήτης που προγραμματίζουν πιο στοχευμένες κινητοποιήσεις και σε περισσότερα σημεία του νησιού, αν δεν υπάρξει σαφής ημερομηνία του ραντεβού με τον κ. Χατζηδάκη.

Πηγή: ertnews.gr