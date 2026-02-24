Σε απόγνωση οι αγρότες στον κάμπο Σαλιγκιόλ της Κοζάνης

Για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με εκτεταμένες πλημμύρες βρίσκονται οι αγρότες στον κάμπο Σαλιγκιόλ έξω από το Μαυροδέντρι του Δήμου Κοζάνης. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα εκατοντάδων στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης, αφήνοντας πίσω σημαντικές ζημιές και έντονη ανησυχία στον αγροτικό κόσμο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους παραγωγούς, σε πολλές περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό να συγκομιστεί η παραγωγή, ενώ πλέον καθίσταται αδύνατη και η προετοιμασία για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, καθώς τα χωράφια παραμένουν για ημέρες πλημμυρισμένα. Ενώ παράλληλα δεν μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες για την νέα καλλιεργητική περίοδο.

Οι αγρότες εκπέμπουν «SOS», ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος. Υπενθυμίζουν, ότι πριν από τέσσερα χρόνια η περιοχή είχε κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω παρόμοιων φαινομένων, ωστόσο –όπως επισημαίνουν– τα αποστραγγιστικά έργα που είχαν ξεκινήσει δεν ολοκληρώθηκαν. «Ζούμε την ίδια κατάσταση ξανά και ξανά», τονίζουν, εκφράζοντας την απόγνωσή τους και ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση των έργων και αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τον κάμπο να θυμίζει λίμνη μετά από κάθε έντονη βροχόπτωση και τους παραγωγούς να αγωνιούν για το μέλλον των καλλιεργειών τους. Οι αγρότες στον κάμπο του Σαργκιόλ έξω από το Μαυροδέντρι, βιώνουν για ακόμη μία φορά τις συνέπειες της κακοκαιρίας, καθώς εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν πλημμυρίσει.περιοχή, που βρίσκεται ανάμεσα σε αγροτικές εκτάσεις κοντά στον οικισμό, παραμένει για ημέρες κάτω από το νερό κάθε φορά που σημειώνονται έντονες βροχοπτώσεις.

Καταγγελίες για τα φωτοβολταϊκά στην πλαγιά του Μαυροδεντρίου – «Οδηγούν τα νερά μέσα στα χωράφια»

Σοβαρές καταγγελίες διατυπώνουν αγρότες της περιοχής για τη λειτουργία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην πλαγιά του Μαυροδέντρι, συνδέοντας το έργο με την επιδείνωση των πλημμυρικών φαινομένων στον κάμπο. Όπως αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης, τα φωτοβολταϊκά έργα «έχουν σπάσει σε μικρότερα τμήματα, ώστε να μην απαιτηθεί συνολική περιβαλλοντική μελέτη». Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων κατασκευάστηκε αποστραγγιστικό κανάλι, το οποίο – όπως υποστηρίζει – αντί να διοχετεύει τα νερά σε οργανωμένο αποδέκτη, τα κατευθύνει απευθείας προς τα αγροτεμάχια. «Τα βουνά πλέον είναι καλυμμένα με φωτοβολταϊκά και δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Όλο κατεβαίνει μέσα στα χωράφια», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αναφέρει, ότι από τη δική του καλλιεργήσιμη έκταση έχουν πλημμυρίσει περίπου 450 στρέμματα, ενώ εκτιμά ότι συνολικά στην περιοχή τα πλημμυρισμένα στρέμματα αγγίζουν τα 1.000. Οι αγρότες ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών και την ολοκλήρωση του καναλιού, ώστε τα νερά να οδηγούνται στα κεντρικά αποστραγγιστικά κανάλια που βρίσκονται χαμηλότερα, αποτρέποντας τη διοχέτευσή τους μέσα στις καλλιέργειες. «Θέλουμε να συνεχιστεί το κανάλι και να οδηγηθούν τα νερά εκεί που πρέπει», τονίζει ο κ. Μιχαηλίδης, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που έχει επιβαρύνει δραματικά την ήδη δύσκολη θέση των παραγωγών της περιοχής.

Αγρότες Μαυροδεντρίου: «Φωτοβολταϊκά και κάθετος άξονας διοχετεύουν τα νερά στα χωράφια»

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι αγρότες στον κάμπο του Μαυροδέντρι, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι, πέρα από τα ελλιπή αποστραγγιστικά έργα, τόσο οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην πλαγιά όσο και ο κάθετος οδικός άξονας Κοζάνη – Πτολεμαΐδα επιδεινώνουν δραματικά το πρόβλημα των πλημμυρών.

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, μετά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών κατασκευάστηκε κανάλι απορροής, το οποίο – όπως υποστηρίζει – δεν οδηγεί τα νερά σε κεντρικούς αποδέκτες, αλλά τα διοχετεύει απευθείας μέσα στις καλλιέργειες. Το αποτέλεσμα είναι τεράστιες ποσότητες νερού να καταλήγουν στα χωράφια, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα απορροής.

Παράλληλα, όπως τονίζει, παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στον κάθετο οδικό άξονα Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, όπου – όπως καταγγέλλουν οι παραγωγοί – τα όμβρια ύδατα συγκεντρώνονται κατά μήκος του δρόμου και μέσω φρεατίων καταλήγουν επίσης στις αγροτικές εκτάσεις.

Οι αγρότες ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ολοκλήρωση και σωστή σύνδεση των αποστραγγιστικών καναλιών με τα κεντρικά δίκτυα απορροής, ώστε να σταματήσει – όπως λένε – η ανεξέλεγκτη διοχέτευση των υδάτων στις καλλιέργειές τους.

