Από Τρίτη 12/5 και για μία εβδομάδα ανοικτά monitoring Agrisnap-GR

Από σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, και για διάστημα μίας εβδομάδας, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις που αφορούν το monitoring, καθώς και στην επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενόψει των πληρωμών των καθεστώτων άμεσων ενισχύσεων (συνδεδεμένες ενισχύσεις, οικολογικά σχήματα και υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης), οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα, όπως ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δίνεται εκ νέου η δυνατότητα αποστολής φωτογραφιών μέσω της εφαρμογής Agrisnap-GR.