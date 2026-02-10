Αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη γέφυρα του ποταμού Άρδα

Η γέφυρα που συνδέει τους οικισμούς Ελιάς και Φυλακίου τέθηκε εκ νέου σε κυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης, όπως ανακοίνωσε το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι υπηρεσίες του Δήμου προχώρησαν σε εργασίες αποκατάστασης και η γέφυρα είναι πλέον διαθέσιμη για χρήση. Υπενθυμίζεται ότι η γέφυρα είχε κλείσει προληπτικά την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου λόγω της αναμενόμενης σημαντικής εισροής μεγάλου όγκου υδάτων στην κοίτη του ποταμού Άρδα.

Η απόφαση ελήφθη για την εξασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και της ασφάλειας των οχημάτων. Την επομένη της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, το Ράδιο Έβρος πραγματοποίησε λήψεις με drone πάνω από τη γέφυρα. Το οπτικοακουστικό υλικό αποκάλυψε τόσο τις δύσκολες συνθήκες που οδήγησαν τις υπηρεσίες να κλείσουν τη γέφυρα όσο και τη σημαντική συσσώρευση φερτών υλικών που έπρεπε να αφαιρεθούν.

https: radioevros.gr