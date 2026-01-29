Πλημμύρισαν οι δρόμοι σε περιοχές της Ηλείας

Από την έντονη βροχόπτωση που χαρακτήρισε το νέο κύμα κακοκαιρίας πλημμύρισαν οι δρόμοι στην Βάρδα, φαινόμενο επαναλαμβανόμενο δυστυχώς ειδικά για το κέντρο της πόλης σε περιπτώσεις πολύωρης σε διάρκεια βροχής. Οι μεγάλες ποσότητες του νερού δημιούργησαν προβλήματα στις εμπορικές επιχειρήσεις εντός της Βάρδας ωστόσο στην συνέχεια άρχισαν σταδιακά να υποχωρούν.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χρειάστηκε να παρέμβει σε μια περίπτωση πλημμυρισμένου σπιτιού, ενώ προβλήματα παρατηρήθηκαν και στο οδικό δίκτυο της ίδιας περιοχής.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Προέδρου της Βάρδας, μετά την παρέμβαση των μηχανημάτων Δήμου και Περιφέρειας αντιμετωπίσθηκαν γρήγορα τα προβλήματα. Ωστόσο, επικρατεί ανησυχία στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της Βάρδας γιατί κάθε φορά σε τέτοιας μορφής κακοκαιρίας βιώνουν την ίδια εικόνα.

Πηγή: ertnews.gr