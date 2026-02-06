Σε επιφυλακή οι αρχές στην Ορεστιάδα λόγω αυξημένης ροής υδάτων στους ποταμούς Έβρου και Άρδα

Ο Δήμος Ορεστιάδας, σε σημερινή ανακοίνωσή του ενημερώνει τους κατοίκους, τους αγρότες, και επαγγελματίες της περιοχής ότι, αναμένεται σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο τις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία της περιουσίας των πολιτών, ο Δήμος Ορεστιάδας απευθύνει ισχυρή σύσταση για τα εξής:

Κτηνοτρόφοι: Παρακαλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε αν χρειαστεί να απομακρύνουν το ζωικό τους κεφάλαιο από τις παραποτάμιες περιοχές και να ασφαλίσουν τις εγκαταστάσεις τους.

Αγρότες: Να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου.

Πολίτες: Να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα (κυνήγι, ψάρεμα, περίπατο) πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών.

Να μη χρησιμοποιούν τις ιρλανδικές διαβάσεις (κ. κασίς) κυρίως των Ριζίων και Καστανέων.