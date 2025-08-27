Αποκλειστικό ypaithros.gr: Άρση ελέγχων ΑΤΑΚ για την οριστικοποίηση ΟΣΔΕ και δυνατότητα εισαγωγής του μέχρι 30/9

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ypaithros.gr, υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαιώνουν ότι οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025 που δεν έχουν συνδεθεί με τον ΑΤΑΚ (Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου) θα μπορούν να μεταβληθούν τελικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου παρά το γεγονός ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ εκπνέει στις 29 Αυγούστου.

Η απόφαση, που προέκυψε μετά από συζητήσεις εκπροσώπων του Οργανισμού Πληρωμών του ΥΠΑΑΤ με την αντιπροεδρία της Κυβέρνησης, προβλέπει επίσης ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία της 30/9, τα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ δεν θα πληρωθούν, ακόμα κι αν οι δηλώσεις έχουν καταχωρηθεί.

Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν άμεσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Περισσότερα σε λίγο…