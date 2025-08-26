Καμία παράταση για την ΕΑΕ 2025 λέει ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 600.000 αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπενθυμίζει σε όλους τους παραγωγούς ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 είναι η Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, δεν προβλέπεται καμία περαιτέρω παράταση. Οι παραγωγοί και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτήσεών τους, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην εκταμίευση των ενισχύσεων.

Εν τω μεταξύ σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ – ΜΠΕ, περισσότερες από 600.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ 2025 έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις συνολικά 601.943 αιτήσεις, οι 467.418 είναι οριστικές και οι 134.522 πρόχειρες. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, σε σχέση με το περασμένο έτος, έχουν υποβληθεί περί τις 48.000 αιτήσεις λιγότερες αιτήσεις.

Η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Δεν προβλέπεται καμία περαιτέρω παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας.

Συνιστάται σε όλους τους παραγωγούς και τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτήσεών τους.