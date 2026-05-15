Κεράσι: Προκλήσεις από τον καιρό, ανάμεικτες οι εκτιμήσεις για την παραγωγή

Οι καρποί της κερασιάς αποτελούν το προοίμιο των φρούτων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, κυρίως των πυρηνόκαρπων. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες δημιούργησαν προβλήματα στις καλλιέργειες κερασιών, ιδιαίτερα στις πρώιμες ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο της συγκομιδής.

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν και στις όψιμες ποικιλίες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου τα δέντρα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανθοφορίας. Παρότι οι πρώιμες ποικιλίες αποτελούν το σημαντικό «στοίχημα» για την καλλιέργεια, οι μεγαλύτερες αποδόσεις προέρχονται από τις μεσοπρώιμες και τις όψιμες ποικιλίες.

Λαμία: Σε εξέλιξη η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών

Στην περιοχή του Γοργοποτάμου, στη Λαμία, έχει ήδη ξεκινήσει η συγκομιδή των πρώιμων ποικιλιών. Όπως ενημερώνει ο γεωπόνος Κώστας Αναγνωστόπουλος, η συλλογή γίνεται επιλεκτικά, ανάλογα με το στάδιο ωρίμανσης και το κοκκίνισμα του καρπού. «Συνήθως, τα πρώιμα κεράσια έχουν υψηλές τιμές, που ξεπερνούν ακόμη και τα 10 ευρώ το κιλό, οι οποίες στη συνέχεια μειώνονται, ανάλογα με την αύξηση της παραγωγής», σημειώνει.

Ο ίδιος εκτιμά επίσης ότι από την επόμενη εβδομάδα τα δέντρα θα μπουν σε πλήρη παραγωγή, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τις καιρικές συνθήκες. «Για την περίοδο αυτή, βασικό πρόβλημα αποτελούν οι βροχοπτώσεις, καθώς επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του καρπού», επισημαίνει.

Κεντρική Μακεδονία: Ζημιές από χαμηλές θερμοκρασίες και παγετό

Ανάλογα με τη γεωγραφική ενότητα και το υψόμετρο, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφονται διαφορετικές εικόνες στην παραγωγή. Στις ορεινές περιοχές, όπου σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η ανθοφορία, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών δημιούργησαν προβλήματα.

Ο Διονύσης Δρένος, από τον Αρχάγγελο Πέλλας, κάνει λόγο για θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν και φαινόμενα παγετού, τα οποία αναμένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή. «Οι θερμοκρασίες κινήθηκαν ακόμη και κάτω από τους -3 βαθμούς Κελσίου, επηρεάζοντας σημαντικά την εξέλιξη της ανθοφορίας. Οι παραγωγοί αναμένουν το επόμενο διάστημα για να διαπιστώσουν την τελική εικόνα», αναφέρει εμφανώς προβληματισμένος.

Σκύδρα: Ανησυχία για εργατικά χέρια και κόστος παραγωγής

Από την περιοχή της Σκύδρας, η Νίκη Τσιτλακίδου αναφέρει ότι η συγκομιδή του κερασιού θα ξεκινήσει σε περίπου 15 ημέρες με τις πρώιμες ποικιλίες και θα συνεχιστεί μέχρι τον Ιούλιο.

«Η παραγωγή δείχνει να βρίσκεται σε καλό επίπεδο, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες», σημειώνει. Την προβληματίζει, όμως, η διαδικασία της συγκομιδής, καθώς απαιτεί πολλά εργατικά χέρια, τα οποία είναι δυσεύρετα. Παράλληλα, αναφέρει ότι πραγματοποιούνται νέες φυτεύσεις, κυρίως από νέους ανθρώπους. Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, το οποίο αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο.

Σε ό,τι αφορά τις τιμές, επισημαίνει ότι «ξεκινούν από 8 έως 10 ευρώ το κιλό, αλλά ο μέσος όρος διαμορφώνεται περίπου στα 3 έως 3,5 ευρώ, ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση».

Ημαθία: Όψιμη χρονιά και προβληματισμός για τις αποζημιώσεις

Ως όψιμη χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ο Γιάννης Μπέλιος από τους Σαρακηνούς Πέλλας, σημειώνοντας ότι άλλες χρονιές η συγκομιδή ξεκινούσε στις αρχές Μαΐου, ενώ φέτος αναμένεται να αρχίσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Για τις πρώιμες ποικιλίες, αναφέρει ότι η καρποφορία εμφανίζεται μειωμένη σε μεγάλο ποσοστό. Ωστόσο, όπως εκτιμά, «αν αυτό οδηγήσει σε μεγαλύτερο μέγεθος καρπού, ενδέχεται να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα». Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι μεσοπρώιμες ποικιλίες, οι οποίες εμφανίζονται πιο «φορτωμένες» και θα συγκομιστούν στις αρχές Ιουνίου.

Τέλος, αναφέρεται και στο ζήτημα της ασφάλισης της παραγωγής από τον ΕΛΓΑ, εστιάζοντας στις ζημιές που σημειώνονται πριν από την ανθοφορία και δεν αποζημιώνονται. Όπως επισημαίνει, «το πρόβλημα αυτό αναγνωρίζεται ευρέως, ακόμη και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις».

Αγιά: Ζημιές από χαλαζόπτωση

Για μια γενικά ομαλή χρονιά στην καλλιέργεια κερασιού κάνει λόγο ο Γιώργος Ζέικος, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγιάς Λάρισας. Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προβλημάτων σε καλλιέργειες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση των τελευταίων ημερών.

Όπως σημειώνει, «η συνολική εικόνα των δέντρων είναι καλή, αλλά σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν ζημιές, η έκταση των οποίων θα φανεί το επόμενο διάστημα».