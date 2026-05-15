Καταστροφικές οι ζημιές των σταφιδοπαραγωγών στη Νεμέα από παγετούς

Κυρίαρχη δύναμη στον εξαγωγικό τομέα παραμένει η μαύρη κορινθιακή σταφίδα, έχοντας ως δεδομένο ότι οι ανταγωνιστές της, που προέρχονται κυρίως από τη Νότια Αφρική, δεν έχουν τη δυνατότητα να την ανταγωνιστούν σε ποιότητα.

Αν και φέτος η περιοχή της Νεμέας γενικότερα θα μετρήσει μόνο ζημιές, που προκάλεσαν οι χιονοπτώσεις αλλά και οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες — όπως στο Σπαθοβούνι, όπου ο σταθμός κατέγραψε θερμοκρασία -2,4°C — ο πρόεδρος των Γεωπόνων Κορινθίας, Παναγιώτης Σταματόπουλος, δήλωσε:

«Σε ό,τι αφορά το θέμα της εγκατάλειψης της καλλιέργειας και της μείωσης της παραγωγής, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι οι παραγωγοί αποσύρονται, ειδικά όσοι έχουν φτάσει κοντά στη συνταξιοδότηση. Αυτό που αλλάζει τις ισορροπίες είναι ότι οι τιμές ανεβοκατεβαίνουν διαρκώς και αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο για όποιον θέλει να συνεχίσει. Δεν είναι δυνατόν να αντέξει ο παραγωγός αυτή τη λογική, αφού δεν μπορεί να διατηρήσει ένα σταθερό οικονομικό επίπεδο.

Αυτό που μένει σταθερό είναι η ζήτηση στις αγορές του εξωτερικού, σε αντίθεση με τη δική μας αγορά. Ο Έλληνας, ενώ έχει στη διάθεσή του ένα super food, δεν το καταναλώνει, παρότι υπάρχει από τα πανεπιστήμια ένας μεγάλος κατάλογος με τα οφέλη της μαύρης κορινθιακής σταφίδας. Αυτή τη στιγμή το 90% της παραγωγής μαύρης σταφίδας κατευθύνεται στο εξωτερικό και μόλις το 10% παραμένει στην εσωτερική αγορά, όπου καταναλώνεται με δυσκολία».

Συνεχίζοντας, ο Παναγιώτης Σταματόπουλος έθεσε το ερώτημα πόσοι φούρνοι παράγουν σταφιδόψωμα ή κέικ με σταφίδες στην Πελοπόννησο, εννοώντας ότι, σε μια τέτοια προοπτική, η αγορά για τη σταφίδα θα ήταν διαφορετική.

Σε ό,τι αφορά την ξανθιά σταφίδα, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα προϊόν που, σε αντίθεση με τη μαύρη σταφίδα, παράγεται σε πολλές χώρες, όπως η γειτονική Τουρκία και το Ιράν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό λόγω των εξαγωγών από αυτές τις χώρες.