Απόστολος Αδάλιαλης: Κατσικίσια καραμέλα και τυριά μακράς ωρίμανσης, οι καινοτομίες που γεννιούνται στη Μουσθένη Καβάλας

Στη Μουσθένη Καβάλας, στους πρόποδες του όρου Παγγαίου, μία οικογενειακή κτηνοτροφική μονάδα μεταφέρει εδώ και δεκαετίες την παράδοση της εκτροφής αιγοπροβάτων από γενιά σε γενιά. Σήμερα, στο τιμόνι της «Φάρμας Μουσθένης» βρίσκεται ο Απόστολος Αδάλιαλης, εκπρόσωπος της τρίτης γενιάς, ο οποίος κατάφερε να συνδυάσει την κτηνοτροφία, τη μεταποίηση και τον αγροτουρισμό, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και βιώσιμο μοντέλο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Η ιστορία ξεκινά από τον παππού του, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε ως παραδοσιακός κτηνοτρόφος με ελεύθερη βόσκηση στο βουνό.

Στη συνέχεια, η επιχείρηση εκσυγχρονίστηκε με τη δημιουργία κτηνοτροφικής μονάδας κλειστής εκτροφής, ενώ ακολούθησε και η ίδρυση του τυροκομείου, όπου το γάλα της μονάδας μεταποιείται καθημερινά σε τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα, πολλά από τα οποία είναι βραβευμένα προϊόντα ευρεσιτεχνίας. Όπως αναφέρει στην «ΥΧ» ο Απόστολος, «ασχολούμαι με την οικογενειακή επιχείρηση από το 2014, ωστόσο η επαγγελματική μου διαδρομή δεν ήταν πάντα συνδεδεμένη με τον κτηνοτροφικό τομέα. Σπούδασα Οικονομία και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και εργάστηκα για χρόνια στον τουριστικό τομέα, ενώ έζησα 4,5 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη εξασκώντας το επάγγελμα. Η επιστροφή στην οικογενειακή επιχείρηση ήρθε έπειτα από παρότρυνση του πατέρα μου και συνοδεύτηκε με εκπαίδευση στην τυροκομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στην οποία μάθαμε πάνω από δέκα διαφορετικά είδη τυριού και αποκτήσαμε τις βάσεις για να στήσουμε μια παραγωγική μονάδα από το μηδέν».

Συνδυασμός κτηνοτροφίας και αγροτουρισμού

Αξιοποιώντας το υπόβαθρο του στον τουρισμό και θέλοντας να συνδυάσει τις γνώσεις και την εμπειρία του στους δύο τομείς έκανε ένα ακόμη βήμα. Μετέτρεψε τη φάρμα σε επισκέψιμο αγρόκτημα. Σχολεία, οικογένειες και οργανωμένες ομάδες έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη μονάδα, να δουν από κοντά την εκτροφή των ζώων και τη διαδικασία παραγωγής τυριού και να γνωρίσουν τον πρωτογενή τομέα στην πράξη.

Η εμπειρία αυτή, όπως επισημαίνει «έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Παιδιά και ενήλικες έρχονται σε επαφή με τη διατροφική αλυσίδα, μαθαίνουν να σέβονται τον κόπο του παραγωγού και κατανοούν ότι πίσω από κάθε προϊόν υπάρχει ανθρώπινη εργασία και καθημερινή φροντίδα. Παράλληλα, η φάρμα λειτουργεί και ως χώρος επαγγελματικού προσανατολισμού, φιλοξενώντας μαθητές λυκείου και τεχνικών σχολών που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον κλάδο. Η Φάρμα Μουσθένης λειτουργεί ως επισκέψιμο αγρόκτημα από το 2016 προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κόσμου οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν και να μάθουν για τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που φτάνουν στο τραπέζι τους».

Καινοτόμα προϊόντα με βάση το κατσικίσιο γάλα

Η μεταποίηση αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχείρησης. Εκτός από τα κλασικά τυριά και γαλακτοκομικά, έχουν αναπτυχθεί και πρωτότυποι κωδικοί προϊόντων, αποτέλεσμα πειραματισμού και δημιουργικής έμπνευσης στο τυροκομείο. Όπως τονίζει ο Απόστολος «τα προϊόντα αυτά είναι αποτέλεσμα τόσο της δικής μου προσωπικής έμπνευσης όσο και των προτιμήσεων των καταναλωτών. Επειδή υπάρχει η γνώση και η όρεξη αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε τη δημιουργία κωδικών που δεν υπάρχουν στην αγορά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατσικίσια καραμέλα, ένα προϊόν που παράγεται από καραμελωμένο κατσικίσιο γάλα με προσθήκη βανίλιας και κανέλας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζουν και τα βραβευμένα τυριά της μονάδας, όπως το «Παλαιοτύρι», ένα παραδοσιακό κασέρι μακράς ωρίμανσης που φτάνει έως και τα τρία με τέσσερα χρόνια, καθώς και το «Καλαθύρι», ένα λευκό τυρί ξηρής ωρίμανσης με μπούκοβο και σκόρδο, το οποίο μπορεί να καταναλωθεί ακόμη και εκτός ψυγείου. Παράλληλα, στο αγρόκτημα καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά, τα οποία μεταποιούνται σε chutneys και μαρμελάδες, δημιουργώντας προϊόντα που ενισχύουν την εμπορική ταυτότητα της επιχείρησης και συνδυάζονται με τα τυριά όπως η κατσικίσια γραβιέρα, το κατσικίσιο ταλαγάνι και το κατσικίσιο ψηστύρι που δημιουργεί η επιχείρηση».

Τοπική δικτύωση και απευθείας διάθεση

Τα προϊόντα διατίθενται στο κατάστημα λιανικής που έχει δημιουργήσει η οικογένεια στην πόλη της Καβάλας, μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών, e-shop και κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, στηρίζονται και άλλοι μικροί τοπικοί παραγωγοί, με επιλεγμένα προϊόντα να φιλοξενούνται στο κατάστημα, ενισχύοντας τη φιλοσοφία της τοπικής συνεργασίας.

Κλείνοντας, ο Απόστολος Αδαλιάλης στέλνει ένα σαφές μήνυμα για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας και γεωργίας. Τονίζει ότι ο πρωτογενής τομέας βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία και ότι απαιτούνται ουσιαστικές πολιτικές στήριξης, πέρα από εξαγγελίες. «Αν χαθεί ο πρωτογενής τομέας, χάνονται μαζί του οικογένειες που έχουν χτίσει ολόκληρη τη ζωή τους γύρω από αυτόν. Και αν δεν παράγουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για επισιτιστική αυτάρκεια», καταλήγει.