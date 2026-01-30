Ένας 35χρονος μελισσοκόμος βάζει τα…γυαλιά στην αγροτική καινοτομία και μετατρέπει το μέλι σε εμπειρία (βίντεο)

Στην Αρναία της ορεινής Χαλκιδικής, εκεί όπου η παράδοση της μελισσοκομίας δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν αλλά εξελίσσεται, ένας νεαρός μελισσοκόμος έφερε τους φίλους του μελιού πιο κοντά στην παραγωγική διαδικασία, επιλέγοντας να περάσει από την τυπική τεχνική στην ψηφιακή εποχή.

Ο μελισσοκόμος Αργύρης Γεωργάκας, μέλος της γνωστής και πολυβραβευμένης σε διεθνείς διαγωνισμούς μελισσοκομικής οικογένειας, προσφέρει μια πρωτοποριακή εμπειρία εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπει στον επισκέπτη να ζήσει –κυριολεκτικά– το ταξίδι του μελιού «από την κυψέλη στο βάζο». Με ειδικές κάμερες 360 μοιρών, τοποθετημένες μέσα στην κυψέλη, καταγράφεται ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία.

«Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία στον μαγικό κόσμο της κυψέλης αυτή που προσφέρει η εικονική πραγματικότητα και ταυτόχρονα αυθεντική, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη. Βρίσκεσαι στο βουνό και στα μελίσσια, ακούς τους ήχους, βλέπεις τις μέλισσες και τη βασίλισσα, παρακολουθείς τον τρύγο, βλέπεις πώς επιλέγουμε τις κηρήθρες, βρίσκεσαι στο εργαστήριο, στο συσκευαστήριο, μέχρι τελικά το βάζο να φτάσει στο ράφι. Το νιώθεις σαν να είσαι εκεί. Μέσα στην κυψέλη βλέπεις σαν να έχεις μάτια μέλισσας και, μέχρι να κλείσει το καπάκι από το βάζο του μελιού, τα βλέπεις όλα με τα VR γυαλιά», λέει χαρακτηριστικά ο Αργύρης Γεωργάκας.

Η εμπειρία δεν είναι μόνο εντυπωσιακή αλλά και αφηγηματική. Συνδέει την πορεία που ξεκινά από τον παππού του μελισσοκόμου με τα εργαλεία του σήμερα, δείχνει τι σημαίνει μέλι, τι σημαίνει τόπος, τι σημαίνει για μια οικογένεια σε μια ορεινή περιοχή να επιμένει και να συνεχίζει την παράδοση. Αναδεικνύει, τελικά, την ύλη και την κρυμμένη της διαδρομή και φωτίζει το ταξίδι που τη διαμόρφωσε.

Από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην κυψέλη

Η ιδέα της περιήγησης στον κόσμο του μελιού με τη βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας γεννήθηκε σχεδόν τυχαία. «Έβλεπα ένα βίντεο VR με παιχνίδια», λέει γελώντας ο Αργύρης, «και σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι αντίστοιχο για το μέλι. Επιπλέον, μόλις είχα τελειώσει τις σπουδές μου στη Θεσσαλονίκη στη Δασολογία και επέστρεψα στον τόπο μου για να συνεχίσω στην οικογενειακή επιχείρηση. Έτσι άρχισα να ψάχνω νέες ιδέες για να προσελκύσω κόσμο στην περιοχή και σε εμάς. Αμέσως απευθύνθηκα σε έναν φίλο μου που ασχολείται με τις νέες τεχνολογίες και η ιδέα μπήκε σε εφαρμογή», εξηγεί ο κ. Γεωργάκας.

Έτσι, και με τη βοήθεια της αφήγησης σε τρεις γλώσσες για τους επισκέπτες και τουρίστες που θα… γευτούν το μέλι εικονικά, η εφαρμογή λειτουργεί ήδη πιλοτικά. Παράλληλα, ετοιμάζεται νέος χώρος στην Αρναία για γευσιγνωσίες μελιού και συνδυαστικές εμπειρίες με τοπικά προϊόντα.

«Δεν θέλουμε απλώς να έρθει κάποιος να αγοράσει ένα μέλι και να φύγει με μια τσάντα. Θέλουμε να φύγει γεμάτος με αυτή την εμπειρία», τονίζει ο μελισσοκόμος, ο οποίος βλέπει την τεχνολογία ως εργαλείο εξωστρέφειας αλλά και εκπαίδευσης. «Θέλουμε ο κόσμος που έρχεται σε εμάς, αλλά και οι μαθητές, να γνωρίσουν τον κόσμο της μέλισσας, να μάθουν να ξεχωρίζουν τα καλά προϊόντα, το ελληνικό μέλι, και να μπορούν να καταναλώνουν ωραία και ασφαλή προϊόντα. Δεν πρόκειται απλώς να αγοράσεις ένα προϊόν, αλλά να ζήσεις μια εμπειρία, την οποία θα κουβαλάς για πάντα μαζί σου», καταλήγει ο κ. Γεωργάκας.