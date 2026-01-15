Αψίδες απολύμανσης οχημάτων στην ΠΕ Καβάλας για την πρόληψη διασποράς ζωονόσων

Ξεκίνησε από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας η τοποθέτηση αψίδων απολύμανσης οχημάτων, στα πλαίσια της πρόληψης διασποράς ζωονόσων περιλαμβανομένου και του νοσήματος της ευλογιάς, που για ενάμιση περίπου χρόνο πλήττει όλη την χώρα.

Η Περιφέρεια θα τοποθετήσει δύο αψίδες, μία στο επιβατικό λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος», που θα εξυπηρετεί τα διερχόμενα οχήματα με προορισμό τη Θάσο και τα νησιά του Αιγαίου και μία στο λιμάνι της Κεραμωτής που θα εξυπηρετεί τα οχήματα με προορισμό τη Θάσο. Η εγκατάσταση θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών.

Η εποπτεία των διερχόμενων οχημάτων από τις αψίδες θα γίνεται από τις Λιμενικές Αρχές και η επίβλεψη της λειτουργίας των απολυμαντικών σταθμών των αψίδων καθώς και η τροφοδοσία τους θα γίνεται από το Τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Καβάλας.

Παράλληλα με τη λειτουργία των αψίδων στα λιμάνια, λειτουργούν και τρεις κινητοί απολυμαντικοί σταθμοί: ένας στον Δήμο Νέστου, ένας στον Δήμο Παγγαίου και ένας στον Δήμο Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι οχημάτων: μεταφοράς ζώντων ζώων, ζωοτροφών, μεταφοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης, καθώς και αγρότες και κτηνοτρόφοι κάτοχοι αγροτικών οχημάτων μπορούν να επικοινωνούν και με τους κινητούς σταθμούς απολύμανσης προκειμένου να απολυμάνουν τα οχήματά τους και να λάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις απολύμανσης (τηλ. 2510 244041/6932472425).

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Οφείλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χριστόδουλο Τοψίδη ο οποίος διέθεσε τους πόρους για την εγκατάσταση αυτών των δύο αψίδων απολύμανσης σε δύο από τα λιμάνια της ΠΕ Καβάλας. Η Περιφέρεια από δικούς της πόρους εξαντλεί κάθε δυνατότητα προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό της ευλογιάς και κάθε άλλης ζωονόσου. Ευχαριστίες οφείλονται επίσης και στην Λιμενική Αρχή για την συνεργασία μαζί της».