Αργολίδα: Αμέτρητες οι ζημιές από τις βροχοπτώσεις στον Δήμο Ναυπλιέων

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Ναυπλιέων έπειτα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται έως σήμερα, Παρασκευή (19/12), στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου Ναυπλίου. Από τη μέχρι τώρα προσέλευση των αγροτών είναι φανερό ότι πρόκειται για ολική καταστροφή, τόσο σε λαχανικά όσο και σε εσπεριδοειδή.

Όπως έγινε γνωστό, το σημαντικότερο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Κλημεντίνες, όπου η καταστροφή είναι εκτεταμένη και ιδιαίτερα αισθητή. Οι περιοχές που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις του τριημέρου είναι η Ασίνη, καθώς και ο κάμπος των Ιρίων, γνωστός για την παραγωγή λαχανικών του. «Στην Ασίνη, τα αποτελέσματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις ήταν ολέθρια, τόσο για τις Κλημεντίνες όσο και για τα κοινά μανταρίνια, καθώς δεν άντεξαν τόσο όγκο νερού και αναπτύχθηκε μονίλια.

Η έκταση της ζημιάς ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή και κυμαίνεται από 40% έως 80%. Οι βροχοπτώσεις συνέπεσαν με την περίοδο συγκομιδής της Κλημεντίνης, και δεν είχαμε φτάσει ούτε στη μέση της», επεσήμανε ο παραγωγός Σωκράτης Δωρής. Από την πλευρά του, ο παραγωγός αγκινάρας, Κώστας Κακουριώρης, πρόσθεσε: «Είχαμε πολλές ζημιές σε κηπευτικά και κυρίως σε μαρούλια και αγκινάρες. Παράλληλα, η βροχόπτωση προκάλεσε μονίλια.

Μέσα στον γενικό χαμό, ζημιές υπέστησαν και αρκετά σπίτια. Για τα κηπευτικά που ήταν κοντά στην παραλία, η ζημιά ξεπέρασε το 20%». Επιπλέον, η ανταποκρίτρια του ΕΛΓΑ για την περιοχή της Ασίνης και των Ιρίων, Σοφία Χρονοπούλου, σχολίασε: «Ο ποταμός Ράδος έσπασε το φράγμα σε δύο σημεία, προκαλώντας ολική καταστροφή. Οι μεγαλύτερες ζημιές σημειώθηκαν στα κηπευτικά, αλλά και τα δέντρα υπέστησαν προβλήματα. Οι Κλημεντίνες υπέστησαν τεράστια ζημιά, καθώς οι παραγωγοί δεν πρόλαβαν να τις μαζέψουν και τα μανταρίνια έμειναν πάνω στα δέντρα. Στις ζημιές, θα πρέπει να προστεθούν και τα αρδευτικά δίκτυα που διαλύθηκαν, καθώς και οι περιφράξεις».