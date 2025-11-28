Αργολίδα: Έλεγχοι και αιτήσεις ενίσχυσης για ζημιές από το χαλάζι

Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης για ζημιές που προκλήθηκαν απ’ το χαλάζι της 10ης Νοεμβρίου 2025, σε κοινότητες του δήμου Άργους – Μυκηνών, μπορούν να καταθέσουν οι άνθρωποι των κοινοτήτων αυτών.

Όπως ενημέρωσε ο δήμος Άργους – Μυκηνών, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίστηκε απ΄ το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι πολίτες που έχουν πληγεί, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οικονομικής ενίσχυσης. Αφορά πολίτες που έχουν περιέλθει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω των φυσικών καταστροφών. Αφορά την κάλυψη πρώτων βιοτικών αναγκών, απλές κατασκευαστικές εργασίες και αντικατάσταση οικοσυσκευής.

Έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Καταγραφής και Εκτίμησης ζημιών απ’ το δήμο. Θα βρίσκεται αυτή, την Παρασκευή, 28 του μήνα, στο κοινοτικό κατάστημα Μυκηνών, στο κοινοτικό κατάστημα Μοναστηριακίου, στο κοινοτικό κατάστημα της Μπόρσα, ενώ, τη Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2025, θα είναι στο Κουτσοπόδι. Η Επιτροπή, θα βρίσκεται εκεί για έλεγχο των περιοχών της Δημοτικής Ενότητας Κουτσοποδίου.