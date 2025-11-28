Σαρώνει η κακοκαιρία Adel σε Ήπειρο, Ιόνιο και Πελοπόννησο

Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας προκαλεί η κακοκαιρία Adel, η οποία χτυπά με σφοδρότητα το Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ φαινόμενα ακραίας έντασης σημειώθηκαν και στην Πελοπόννησο. Οι κάτοικοι σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα ήδη μετρούν τις πληγές τους από την πρόσφατη κακοκαιρία με τις ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ κορυφώνεται η αγωνία σήμερα και αύριο των κατοίκων στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της Adel.

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε χθες, Πέμπτη (27/11), η κακοκαιρία Adel στον Νομό Ιωαννίνων. Συγκεκριμένα, τεράστια είναι η καταστροφή στο Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων, όπου μια ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε, καλύπτοντας τον κεντρικό δρόμο και αποκόπτοντας την πρόσβαση. Τα συνεργεία της Περιφέρειας Ηπείρου επιχειρούσαν κατά τη χθεσινή ημέρα αδιάκοπα για την απομάκρυνση των χωμάτων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων, λόγω της συνεχούς έντασης των βροχοπτώσεων.

Στην Κέρκυρα, στην περιοχή Ποταμός υπερχείλισε το ποτάμι, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατακλύζουν δρόμους και γειτονιές. Στη βόρεια πλευρά του νησιού, η διάβρωση του εδάφους προκάλεσε καθιζήσεις, αφήνοντας κατοικίες να «κρέμονται από μια κλωστή», όπως ανέφεραν κάτοικοι της πληγείσας περιοχής.

Ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» τη Φοινικούντα

Σοκαριστικές είναι και οι εικόνες από τη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου ανεμοστρόβιλος προκάλεσε χθες, Πέμπτη (27/11), τεράστιες ζημιές μέσα σε λίγα λεπτά. Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν στέγες σπιτιών, έσπασαν τζαμαρίες και παρέσυραν λαμαρίνες στους δρόμους, με τους οδηγούς να γλυτώνουν, όπως ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, κυριολεκτικά από θαύμα.

Μετρούν πληγές από την πρόσφατη κακοκαιρία

Πλημμυρισμένες εκτάσεις και αποκλεισμένα χωριά από κατολισθήσεις και λασπόνερα συνέθεσαν την εικόνα της επόμενης ημέρας μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας βρέθηκαν αρκετές περιοχές στην Ήπειρο, την Κέρκυρα και την Καστοριά. Χωριά παρέμειναν χωρίς ρεύμα και νερό για αρκετές ώρες, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου. Στο μεταξύ, το περασμένο Σάββατο (22/11), πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο του Δήμου Ζηρού, στη Φιλιππιάδα, που βρέθηκε στο επίκεντρο των σημαντικών καταστροφών από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Τη σύσκεψη συντόνισε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις πληγείσες περιοχές, με τη συμμετοχή βουλευτών, εκπροσώπων της περιφέρειας, του δήμου και της Πολικής Προστασίας, κατά την οποία επισημάνθηκε η ανάγκη άμεσων μέτρων ώστε η ζωή να επανέλθει στα κανονικά επίπεδα και οι πολίτες που επλήγησαν να αποζημιωθούν.

Κατά τη σύσκεψη διαπιστώθηκε το μεγάλο εύρος των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, οδικά δίκτυα και κρίσιμες υποδομές μια και πολλά χωριά παρουσιάζουν εικόνα «βομβαρδισμένου τοπίου», με δρόμους κομμένους, εκτεταμένες πλημμυρισμένες εκτάσεις και κατολισθήσεις που έχουν οδηγήσει σε αποκλεισμούς. Τονίστηκε, επίσης, η αναγκαιότητα για άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών αποκατάστασης, ταχεία καταγραφή των ζημιών σε κατοικίες, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις και συντονισμό μεταξύ περιφέρειας, δήμων και υπουργείου για την επιτάχυνση των αποζημιώσεων και κάθε μορφής κρατικής αρωγής.

Ο κ. Κατσαφάδος δήλωσε ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας παραμένει σε απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με όλες τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα φαινόμενα.

Μέτρα άμεσης στήριξης των πληγέντων

Ο Δήμος Αρταίων, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, στηρίζει έμπρακτα τους δημότες που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Όπως τονίσθηκε, έγιναν απεγκλωβισμοί κατοίκων λόγω κατολισθήσεων στα χωριά Σκούπα και Δαφνωτή, ενώ τα μηχανήματα του δήμου, καθώς και ιδιώτες καθάριζαν τα σημεία και τους δρόμους. Επιπλέον, αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση σε συνεργασία με τον ΔΕΔΗΕ.

Στο μεταξύ, από Δευτέρα (24/11), στο γραφείο του δημότη του Δήμου Αρταίων, οι πολίτες που υπέστησαν ζημιές μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης οικοσκευής. «Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η άμεση στήριξη όσων επλήγησαν και η ταχεία αποκατάσταση των ζημιών. Ο Δήμος Αρταίων βρίσκεται ήδη στην πρώτη γραμμή, με όλες τις υπηρεσίες και τα μηχανήματά μας να επιχειρούν αδιάκοπα. Θέλω να διαβεβαιώσω τους πολίτες ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος του σε αυτήν τη δοκιμασία. Με συντονισμό, συνεργασία και επιμονή, θα αποκαταστήσουμε ό,τι χάθηκε και η περιοχή μας θα σταθεί ξανά στα πόδια της», δήλωσε ο δήμαρχος Αρταίων, Χριστόφορος Σιαφάκας.

Ο Δήμος Αρταίων επισημαίνει ότι θα υπάρξει συνεχής ενημέρωση για κάθε εξέλιξη σχετικά με τις διαδικασίες αποκατάστασης και τις παροχές στήριξης προς τους πληγέντες κατοίκους. «Το έργο της αποκατάστασης έχει ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστεί με απόλυτη προτεραιότητα στους ανθρώπους και στις ανάγκες τους», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σημαντικές ζημιές προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και στη Βόρεια Κέρκυρα. Μιλώντας στo ΕΡΤnews, o δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, τόνισε πως χρειάζεται χρόνος και σοβαρή μελέτη για να επουλωθούν οι πληγές. «Η κατάσταση είναι δραματική σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, ρεύματος, προσπελασιμότητας και βέβαια το πιο σημαντικό, επικινδυνότητας για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα χωριά, όχι κάπου απομακρυσμένα», τόνισε χαρακτηριστικά.