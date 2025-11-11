Το χαλάζι έπληξε τις καλλιέργειες στην περιοχή της Τενέας Κορινθίας

Ηχαλαζόπτωση, έπληξε τις καλλιέργειες και στην Κορινθία. Όπως ενημερώνει ο δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, υπήρξαν θέματα με το χαλάζι και σε αρκετά χωριά του δήμου Κορινθίων. Προβλήματα φαίνεται να προέκυψαν στην ευρύτερη περιοχή της Τενέας. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Κορινθίων, ζημιές στις καλλιέργειες πρέπει να έχουν υπάρξει σε Άγιο Βασίλειο, Μαψό, Κλένια, Κουταλά, Στεφάνι, Χιλιομόδι, Σπαθοβούνι και Δερβενάκια. Μάλιστα, έγιναν στις πληγείσες περιοχές και επισκέψεις Αυτοδιοικητικών παραγόντων. Θα υπάρξει αίτημα προς τον ΕΛΓΑ για γρήγορες εκτιμήσεις.

Οι ζημιές, αφορούν τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα κηπευτικά, τις ελιές. Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος, θα υπάρξει αίτημα για κήρυξη των περιοχών αυτών, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. ” (…) Τριάντα, μόλις λεπτά, ήταν αρκετά για να αφήσουν πίσω τους εικόνες καταστροφής, που δύσκολα περιγράφονται αν δεν τις δεις με τα ίδια σου τα μάτια. Χαλάζι ανελέητο, που δεν λυπήθηκε τίποτα (…), έγραψε ο Νίκος Σταυρέλης. Ο δήμαρχος Κορινθίων, βρέθηκε στις πληγείσες περιοχές και μίλησε με τους παραγωγούς, που δείχνουν να είναι σε απόγνωση. Το αίτημα όλων είναι να γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις και οι καταγραφές των ζημιών, ώστε να δρομολογηθούν οι σχετικές αποζημιώσεις.

Πηγή: ertnews.gr