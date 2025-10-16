Αργολίδα: Συνεχίζεται, παρά τις αντιξοότητες, η παραγωγή ροδιού στην Ερμιονίδα

Μικρότερες ποσότητες, αλλά πολύ καλή ποιότητα χαρακτηρίζουν τη φετινή παραγωγή του ΠΟΠ «Ροδιού Ερμιόνης», που καλλιεργείται στον Δήμο Ερμιονίδας. Αναφερόμενος στην πορεία της φετινής χρονιάς, ο παραγωγός Δημήτρης Κόντος δηλώνει στην «ΥΧ» ότι «η 14η Γιορτή Ροδιού, που θα πραγματοποιηθεί στην Ερμιόνη στις 25 και 26 Οκτωβρίου, θα γίνει με στόχο την ανάδειξη ενός προϊόντος που αντέχει στο πέρασμα του χρόνου, παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η έλλειψη εργατικού δυναμικού. Την τελευταία οκταετία, αυτή η τάση έχει οδηγήσει και στη μεγάλη αύξηση του μεροκάματου, που έχει εκτιναχθεί από τα 30 ευρώ στα 50 ευρώ και πλέον. «Οι τιμές παραγωγού παραμένουν ίδιες, αλλά το κόστος παραγωγής διαρκώς αυξάνεται», επισημαίνει ο κ. Κόντος.

Προσφέρει κέρδος η πιστοποίηση ΠΟΠ

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιοποίηση της καταχώρισης του «Ροδιού Ερμιόνης» ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ο ίδιος σημειώνει ότι «η φήμη του πιστοποιημένου προϊόντος ΠΟΠ δίνει ένα κέρδος σε όλους όσους το εμπορεύονται. Για να μεγιστοποιηθεί το κέρδος, πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές. Όσοι δίνουν τυποποιημένο ρόδι στα σούπερ μάρκετ κερδίζουν ένα 20% παραπάνω, μέσα από την ονομασία ΠΟΠ».

Η Ερμιόνη παράγει 1.500-2.000 τόνους στην καλύτερη περίπτωση και, δυστυχώς, μέχρι τώρα εξάγει μόλις 100 τόνους κατά προσέγγιση. Όπως εξηγεί ο κ. Κόντος, «παρότι το προϊόν είναι υψηλής ποιότητας, δεν έχουμε ακόμα το δίκτυο για να μπούμε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ».

Τέλος, σχετικά με τη διαμόρφωση των τιμών, ο ίδιος επισημαίνει ότι «αν και είναι αρχή ακόμα, οι έμποροι αγοράζουν τα καλά ρόδια με 60-70 λεπτά, ενώ για τον χυμό δίνουν από 30 έως 40 λεπτά».