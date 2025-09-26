Αργολίδα : Κατέρρευσε τοιχίο της κεντρικής διώρυγας του Αναβάλου

Η κατάρρευση ενός τοιχίου της κεντρικής διώρυγας του Αναβάλου στην περιοχή της Δαλαμανάρας Αργολίδας είναι γεγονός και ενώ ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δαλαμανάρας Κώστας Σκουλής μιλά για το τέλος του χρονικού ενός προαναγγελθέντος θανάτου οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας τρέχουν και δεν φτάνουν προκειμένου να ενημερώσουν τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό και να διορθώσουν όσα δεν διόρθωσαν την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.

Ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Δαλαμανάρας Κώστας Σκουλής μιλώντας στην ΥΧ δήλωσε : « το πρωί στις 7 πμ ένα τμήμα της διώρυγας κατέρρευσε και το νερό κατέληξε στα χωράφια. Το αποτέλεσμα είναι να μην είναι εφικτή η ‘άρδευση των χωραφιών στην Δαλαμανάρα ,στην Κίο και σε άλλες περιοχές. Η εκτίμησή μας είναι ότι αν και ήρθαν από την πρώτη στιγμή υπηρεσιακοί παράγοντες θα χρειασθεί ένας τουλάχιστον μήνας για να αποκατασταθεί η ζημιά που έχει γίνει» Όπως μας τόνισε ο Κώστας Σκουλής « εδώ και δέκα χρόνια έχουμε ειδοποιήσεις τους Περιφερειάρχες ότι τα τοιχία είναι προβληματικά αφού δεν βλέπεις πουθενά σίδερα.

Περιμένουμε πλέον να αντιδράσει η Περιφέρεια και έστω και τώρα να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες. Μέχρι τώρα έκαναν ψευτοπαρεμβάσεις για να επουλώνουν τα προβλήματα που παρουσιάζονταν. Τώρα από ότι μάθαμε θα έρθει και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης να δει το πρόβλημα.»