«Οργάνωση και προβολή οινοτουρισμού» και «Πρόγραμμα επισκέψεων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών οινοτουριστικής εμπειρίας» σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Ημαθία

Η ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», υλοποιεί δυο θεματικές δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Νάουσα, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2025.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Κτήμα Περέκ, στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης, την ερχόμενη Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. Στην κεντρική εκδήλωση μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τον οινοτουρισμό. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και οι ομιλίες βασίζονται στις εμπειρίες των εξειδικευμένων ομιλητών των pannels και των ομιλιών.

Στο πρόγραμμα επισκέψεων για την «ανταλλαγή καλών πρακτικών οινοτουριστικής εμπειρίας» που θα πραγματοποιηθεί σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίς και Νάουσα στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2025, με θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη οινοτουριστικών εμπειριών μπορούν να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες και ιδιοκτήτριες ή στελέχη: οινοποιείων, τουριστικών γραφείων και γενικότερα τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης.

Τα οινοποιεία, στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις είναι αρχικώς στη Γουμένισσα το οινοποιείο Αϊδαρίνη καθώς και το οινοποιείο Μικρό Κτήμα Τίτου. Στη συνέχεια στη Νάουσα προγραμματίζονται επισκέψεις στο οινοποιείο Κόκκινος και Κτήμα Κυρ Γιάννη.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης. Η επιλογή των συμμετεχόντων, θα γίνει από την Ομάδα Τοπικής Δράσης και με βάση τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (όπως ηλικία, εκπαίδευση, επένδυση LEADER, επισκέψιμο οινοποιείο, περιοχή παρέμβασης, συμμετοχή σε δράσεις κλπ). Το κόστος μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και επίσκεψης στα οινοποιεία για τους ωφελούμενους θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του σχεδίου συνεργασίας: https://www.aneth.gr/_vCLLD/PROK/CLLD1/diatopika/oinotourismos_provoli/prosk_clld1_oinotourismos_provoli.php?id=176

Το σχήμα συνεργασίας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», αφορά στη συνεργασία μεταξύ 22 ελληνικών Ομάδων Τοπικής Δράσης με βασική επιδίωξη τη διασύνδεση της παραγωγής του οίνου μέσω των επισκέψιμων οινοποιείων, με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, προωθώντας συνέργειες με τους κλάδους της μεταποίησης, της φιλοξενίας και της εστίασης, στο πλαίσιο της αμοιβαίας αλληλοϋποστήριξης και συμβάλλοντας παράλληλα στην τοπική ανάπτυξη των περιοχών που συμμετέχουν στη συνεργασία.

Οι δυο ενέργειες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Πληροφορίες: κα. Καραμανλή Ελένη – Αναπτυξιακή νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΝΕΘ Α.Ο.Τ.Α., τηλ. 2310801070).

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και τα σχετικά προγράμματα των δύο θεματικών δράσεων.

