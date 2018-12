Ο αρχαίος πολιτισμός της Αμβρακίας θαμένος κάτω από τα σπίτια της σύγχρονης Άρτας (βίντεο)

#myEpirus

«Ένας βασιλιάς βαδίζει περήφανα στους δρόμους της Αμβρακίας και θαυμάζει τα δημιουργήματά του: ένα μεγάλο θέατρο και ένα άλλο, #μικροσκοπικό σχεδόν, αληθινό κόσμημα όμως. Ίσως μέσα του προτιμά το μεγαλύτερο, το πιο μεγαλόπρεπο, αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις φιλοδοξίες του. Δεν ξέρει όμως πως η #τύχη θα επιλέξει να διασώσει το μικρό, αυτό με τη χαριτωμένη ολοστρόγγυλη ορχήστρα…» #myEpirus“A king proudly walks through the streets of Amvrakia admiring his creations: a grand theatre and another, almost #tiny, a true jewel nonetheless. Maybe deep inside he prefers the larger one, its grandeur, how it better complements his ambition. He does not know that #fate has elected to save the small theatre, the one with the charming, perfectly round orchestra…” #culturalRoute #epirus #greeceInfo: https://www.ancienttheatersofepirus.gr/theaters/theatro-amvrakias/?lang=en

Δημοσιεύτηκε από Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίων Θεάτρων Ηπείρου – Epirus Cultural Route στις Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018