ΟΚΑΑ Α.Ε. – Δυναμική επανεκκίνηση στη Fruit Attraction 2025

Με οδηγό την εξωστρέφεια, ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ Α.Ε.) πραγματοποίησε δυναμική επανεκκίνηση στη διεθνή έκθεση Fruit Attraction 2025 στη Μαδρίτη. Η συμμετοχή του Οργανισμού ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς παρουσίας και της ενίσχυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στον παγκόσμιο χάρτη του αγροδιατροφικού τομέα.

Η Fruit Attraction αποτελεί σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο κλάδο φρούτων και λαχανικών, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για δικτύωση, ανάπτυξη συνεργασιών και προβολή καινοτόμων προϊόντων. Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την ενίσχυση της εξωστρεφούς δράσης των ελληνικών επιχειρήσεων, ο ΟΚΑΑ Α.Ε. φιλοξένησε στο περίπτερό του ελληνικές επιχειρήσεις του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΣΕΚΛΑ), ενισχύοντας τη συλλογική τους παρουσία και τη δυνατότητα διεθνούς προβολής.

Η συμμετοχή του Οργανισμού είχε ως στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου υποστήριξης και τεχνογνωσίας για την προώθηση των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, ενισχύοντας τον ρόλο του ΟΚΑΑ ως σταθερού «πρέσβη» του ελληνικού πρωτογενούς τομέα. Το έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς αγοραστές και η σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών στο περίπτερο του Οργανισμού επιβεβαίωσαν τη δυναμική του ελληνικού αγροδιατροφικού κλάδου και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Η παρουσία του ΟΚΑΑ στη Fruit Attraction 2025 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο διεθνούς δικτύωσης και στρατηγικών συνεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς αναγνωρισιμότητας της ελληνικής παραγωγής.