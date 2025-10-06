Φουλάρουν οι Άγιοι Απόστολοι για συνεχείς δημοπρασίες

Ιδιαίτερα θετικό ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης δημοπρασίας αγουρέλαιου στον Αγροτικό συνεταιρισμό των Αγίων Αποστόλων, αφού η τιμή πώλησης ήταν τελικά πάνω από την τιμή εκκίνησης που είχε τεθεί. Όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Μπατσάκης Παναγιώτης: «H δημοπρασία ξεκίνησε στα 7,50 ευρώ αλλά τελικά κατέληξε στα 7,85 ευρώ. Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που υπήρχε είναι και το ότι αρχικά υπολογίζαμε να φύγουν στην δημοπρασία δύο βυτία, αλλά τελικά καταλήξαμε στους ογδόντα τόνους που είναι τρία βυτία». Αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη χρονιά είχαν φύγει από τον Συνεταιρισμό των Αγίων Αποστόλων 1.350 τόνοι, αλλά φέτος, όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Μπατσάκης, «η παραγωγή είναι ακόμα πιο μειωμένη από την περασμένη χρονιά και σίγουρα θα είναι κάτω από το περσινό όριο. Ανεξάρτητα από τις παραγόμενες ποσότητες εμείς πλέον προχωράμε σε συνεχείς δημοπρασίες ανά τριήμερο, ώστε να δώσουμε στην αγορά τις ποσότητες που ζητά».