Με προσήλωση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, η Μπαρμπα-Στάθης διακρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα Compliance Awards, κατακτώντας φέτος το ασημένιο βραβείο για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος ESG Data Governance.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που βραβεύθηκε στην κατηγορία «Best Governance Initiatives, αποτελεί θεμέλιο λίθο της προτεραιότητας που θέτει η εταιρεία για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και την κείμενη ενωσιακή νομοθεσία, οδηγώντας την στη ριζική ενσωμάτωση της ESG πληροφορίας στις επιχειρησιακές της διαδικασίες. Στόχος του έργου υπήρξε η ολοκληρωμένη αναγνώριση, αποτύπωση και διαχείριση όλων των δεδομένων και των πηγών δεδομένων που τροφοδοτούν τους δείκτες ESG και έτσι, μέσα από ένα σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης, η Μπαρμπα-Στάθης προχωρά με πλάνα δράσεων που περιορίζουν ρίσκα που σχετίζονται με το ESG, ενισχύουν τη διαφάνεια και τελικά ενδυναμώνουν περαιτέρω τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

«Η αυξημένη ανάγκη για reporting ESG στοιχείων σε συνδυασμό με την υποστήριξη της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της Μπαρμπα-Στάθης οδήγησε στην ανάπτυξη ενός συστήματος ESG Data Governance βασισμένο στην αξιοπιστία, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα. Η διάκρισή μας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της ουσιώδους μας προσέγγισης στο ESG. Ενσωματώνουμε τη βιωσιμότητα σε κάθε επιχειρησιακή μας απόφαση, με στόχο την καινοτομία, τη διαφάνεια και τη δημιουργία υπεραξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», δήλωσε ο κ. Χρήστος Τουρλούμης, Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου & Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Μπαρμπα-Στάθης.