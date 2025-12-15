Αστυνομικοί κυνηγάνε αγριογούρουνο σε γειτονιά στον Εύοσμο – Απίστευτες εικόνες
Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι σε γειτονιά στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη. Οι περίοικοι εντόπισαν ένα αγριογούρουνο να κάνει βόλτες στην περιοχή και κάλεσαν την Αστυνομία.
Ωστόσο η …σύλληψη του ανεπιθύμητου επισκέπτη δεν ήταν εύκολη υπόθεση.
Το άγριο ζώο εντοπίστηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Εύοσμο και μετά τις προσπάθειες των αστυνομικών παγιδεύτηκε και ο συναγερμός στην περιοχή έληξε.
Πηγή: in.gr