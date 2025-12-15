ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικοί κυνηγάνε αγριογούρουνο σε γειτονιά στον Εύοσμο – Απίστευτες εικόνες

15/12/2025
43'' διάβασμα
astynomikoi-kynigane-agriogourouno-se-geitonia-ston-evosmo-apisteftes-eikones-369430

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι σε γειτονιά στον Εύοσμο στη Θεσσαλονίκη. Οι περίοικοι εντόπισαν ένα αγριογούρουνο να κάνει βόλτες στην περιοχή και κάλεσαν την Αστυνομία.

Ωστόσο η …σύλληψη του ανεπιθύμητου επισκέπτη δεν ήταν εύκολη υπόθεση.

Το άγριο ζώο εντοπίστηκε στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στον Εύοσμο και μετά τις προσπάθειες των αστυνομικών παγιδεύτηκε και ο συναγερμός στην περιοχή έληξε.

Πηγή: in.gr

ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΑΠΟ:
ypaithros.gr
αγριογούρουνοΘεσσαλονίκη