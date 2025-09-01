Auto Thessaloniki 2025: Πρεμιέρες, νέα μοντέλα και καινοτομίες

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγαλύτερη γιορτή της αυτοκίνησης!

Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, το Περίπτερο 13 της 89ης ΔΕΘ μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για κάθε λάτρη του αυτοκινήτου, με την AUTO THESSALONIKI 2025 να φέρνει στο κοινό πανελλαδικές πρεμιέρες, νέα μοντέλα και τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αυτοκίνησης και της κινητικότητας.

Χρυσός Χορηγός της έκθεσης είναι η ΕΚΟ, ενώ στο εκθεσιακό δυναμικό συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες από τον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Μεταξύ των εκθετών περιλαμβάνονται brands όπως (κατά αλφαβητική σειρά): BYD, CHERRY, CITROEN, DACIA, DONGFENG, DS Automobiles, FMS, FORD, GEELY, JAECOO, KGM, MAXUS, MAZDA, MERCEDES–BENZ, MG, NISSAN, OMODA, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SMART, SKODA, XEV YOYO, ZEEKR. Παράλληλα, δυναμική συμμετοχή θα έχουν οι εταιρείες Executive Lease και Enterprise Rent-A-Car του Ομίλου Σφακιανάκη, η Instacar καθώς επίσης ο Όμιλος Πέτρος Πετρόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει την νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία ECOSHIFT.

Η γιορτή του αυτοκινήτου για πρώτη φορά στο επίκεντρο της 89ης ΔΕΘ!

Auto Thessaloniki 2025

6 – 14 Σεπτεμβρίου

Περίπτερο 13| Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:00 – 22:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00 – 22:00

Περισσότερες πληροφορίες: www.autothessaloniki.gr