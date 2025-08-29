Στη σύσκεψη Μητσοτάκη ο πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κ. Μακεδονίας – Στο επίκεντρο οι γεωτεχνικές υπηρεσίες και οι επιδοτήσεις

Στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., κ. Αθανάσιος Σαρόπουλος.

Κατά την τοποθέτησή του, έθεσε εκ νέου κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την κλιματική κρίση, τη δασοπροστασία, την αγροτική παραγωγή και κυρίως τις αδικίες που παρατηρούνται στη διαχείριση των βοσκοτόπων και στη χορήγηση ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από την Πολιτεία.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας:

«Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κ. Αθανάσιος Σαρόπουλος συμμετείχε στη σύσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και Υπουργών της Κυβέρνησης με τους επιστημονικούς και τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε την 28η Αυγούστου 2025 εν όψει της 89ης Δ.Ε.Θ. και στην οποία ανέφερε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε,

Το φετινό Υπόμνημα του Παραρτήματος συνιστά ουσιαστικά μία συνοπτική αναφορά σε μείζονα θέματα που σας έχουμε επισημάνει τα τελευταία χρόνια, και στις δυνατές λύσεις που σας έχουμε προτείνει στις προγενέστερες παρόμοιες συναντήσεις μας. Για το λόγο αυτό και προς διευκόλυνσή σας σε πολλά σημεία σας παραπέμπει στα προηγούμενα Υπομνήματα, με την ευχή αυτή τη φορά να το διαβάσετε με τους συνεργάτες σας και επιτέλους να δώσετε τη δέουσα προσοχή σε εμάς τους επιστήμονες γεωτεχνικούς, να τα ακούσετε και να τα εφαρμόσετε.

Εν τάχει λοιπόν σας αναφέρουμε ότι οι ισχυρές Δασικές Υπηρεσίες είναι μονόδρομος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρικών φαινομένων, που έχουν πλήξει και θα συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα. Συνεχίζοντας, για τη λειψυδρία και για τις μειώσεις της αγροτικής παραγωγής από την κλιματική κρίση, πέρυσι σας καταθέσαμε τις ολοκληρωμένες και εκτεταμένες προτάσεις 75 εκλεκτών επιστημόνων. Μάταια περιμέναμε να εισακουστούμε . Σε αυτές, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι η κλιματική κρίση απαιτεί πρωτίστως ισχυρές στελεχωμένες και εξοπλισμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες και ανάλογη γεωτεχνική εκπαίδευση, την οποία υποβαθμίσατε αδικαιολόγητα στο καλύτερό της επίπεδο στη Θεσσαλονίκη . Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος στους κτηνιάτρους που εργάζονται σε εμφανώς ανθυγιεινές συνθήκες. Αντ’ αυτού, όμως, πληροφορούμαστε την προκλητική απλόχερη μοιρασιά επιδομάτων στους υπαλλήλους της Βουλής!!!

Στον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο που έχω θα επικεντρωθώ, σε μία μεγάλη αδικία για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας που κρίνω ότι δεν έχει γίνει ακόμη αντιληπτή στις πραγματικές διαστάσεις της. Από το πρώτο έτος της θητείας σας ζητήσαμε την άμεση εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης και έξι (6) χρόνια μετά καμία από αυτές τις μελέτες δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί. Πάνω σε αυτό το κενό, όμως, θεμελιώθηκε το σκάνδαλο των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων με τα βοσκοτόπια.

Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι οι κάποιες εκατοντάδες των απατεώνων που πλαστογράφησαν τα έγγραφα νόμιμης κατοχής και επιδοτήθηκαν σε δημόσιες δασικές εκτάσεις.

Το μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο πρόβλημα είναι ότι με την εικονική κατανομή των δημόσιων βοσκοτόπων, δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα τεράστιες στρεβλώσεις και αδικίες που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεχιστούν. Σας επισημάναμε στο Υπόμνημά μας ότι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν εκατομμύρια αιγοπρόβατα από τρεις (3) μόνο κτηνιάτρους που υπηρετούν στο Ρέθυμνο, ενώ σε άλλους νομούς υπηρετούν πολλαπλάσιοι κτηνίατροι με πολύ μικρότερο ζωικό κεφάλαιο και ότι με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται επιδοτούμενοι κτηνοτρόφοι δύο ταχυτήτων.

Προχθές έλαβα γνώση των στοιχείων του αριθμού των αιγοπροβάτων από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και της παράδοσης πρόβειου και γίδινου γάλακτος από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Σύμφωνα με την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων την 1/1/2019 στη Θεσσαλονίκη βρίσκονταν σε λειτουργία 1.428 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με σύνολο ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων 298.242 και προχθές στις 26/8/2025 στη Θεσσαλονίκη βρίσκονταν σε λειτουργία μόλις 975 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με σύνολο ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων σημαντικά μειωμένο κατά 25% στις 220.692. Αντίστοιχα και για τις ίδιες ημερομηνίες, την 1/1/2019 στο Ρέθυμνο βρίσκονταν σε λειτουργία 6.971 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με σύνολο ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων 2.241.103 και προχθές στις 26/8/2025 στο Ρέθυμνο βρίσκονταν σε λειτουργία 13.112 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων με σύνολο ζωικού πληθυσμού αιγοπροβάτων παρομοίως διπλάσιο στα 4.438.563. Σας ενημερώνω ότι ακριβώς το ίδιο μειούμενο και σε καμία περίπτωση αυξητικό ανά χρονιά μοτίβο στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων και των αιγοπροβάτων διαπιστώνεται σε όλη την Ελλάδα για την περίοδο της διακυβέρνησής σας, εκτός της Κρήτης, στην οποία αντιθέτως καταγράφηκε διπλασιασμός στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων και των αιγοπροβάτων σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά και μία μικρότερη αύξηση στο Λασίθι. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και των ζώων που είναι δηλωμένα στην Κρήτη, δεν συσχετίζεται, όμως, με την παραγωγή του πρόβειου και του γίδινου γάλακτος, καθώς για παράδειγμα στο Ρέθυμνο η συνολική παραγωγή και παράδοση των 29.017.076 κιλών γάλακτος το 2020 αυξήθηκε σε μόνο 34.900.970 κιλά γάλακτος το 2024 παρά τον διπλασιασμό των ζώων. Επίσης, για παράδειγμα στα Χανιά με 945.757 αιγοπρόβατα σήμερα έχουμε από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα καταγραφή παράδοσης πρόβειου και γίδινου γάλακτος από 1/1/2025 μέχρι 16/8/2025 στα 7.122.129 κιλά γάλακτος, ενώ στη Λάρισα με παρόμοιο δηλωμένο συνολικό πληθυσμό αιγοπροβάτων στις 993.822, η καταγραφή παράδοσης πρόβειου και γίδινου γάλακτος από 1/1/2025 μέχρι 16/8/2025 από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα είναι στα 84.827.452 κιλά γάλακτος, δηλαδή δωδεκαπλάσια!!! Αυτές οι διαφορές δεν μπορούν να δικαιολογηθούν γεωτεχνικά και είναι, επίσης, τουλάχιστον προκλητικό για τους Μακεδόνες κτηνοτρόφους και γεωτεχνικούς το γεγονός ότι στο Ρέθυμνο, στο οποίο η απογραφή του 2021 δίνει 84.866 μόνιμους κατοίκους, είναι δηλωμένες στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων 13.112 εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, δηλαδή μία για κάθε έξι κατοίκους. Ειλικρινά, είναι λυπηρό και άβολο για εμάς να κάνουμε αυτές τις συγκρίσεις, αλλά πρέπει να κάποτε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η νομιμότητα, οι οποίες είναι απαραίτητες για την παραγωγική ανάπτυξη και την ευημερία αυτού του τόπου.

Τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης θα αρχίσουν να εφαρμόζονται ουσιαστικά σε τρία με τέσσερα χρόνια περίπου. Για να αρθεί η αδικία σε βάρος της κτηνοτροφίας της Κεντρικής Μακεδονίας και της υπόλοιπης Ελλάδας, απαιτείται η άμεση κατάργηση της διάταξης με την οποία επιτρέπεται η εικονική κατανομή βοσκοτόπου για λήψη επιδότησης σε άλλη Χωρική Ενότητα (δηλαδή εκτός Κρήτης για τους Κρητικούς) σύμφωνα με την ΥΑ 873/55993/15 – ΦΕΚ Β΄ 942, όπως τροποποιήθηκε το 2021 και αυτό να ισχύει και για τους ιδιωτικούς βοσκότοπους. Δικαιοσύνη θα πρέπει να αποδοθεί και μέσα στην Κρήτη γιατί υπάρχουν αληθινοί και τίμιοι Κρητικοί κτηνοτρόφοι, οι οποίοι και αδικούνται και δυσφημούνται. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται μία συνολική καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου της Κρήτης, αλλά αυτό σημαίνει πρόσληψη πολλών μόνιμων ή συμβασιούχων γεωτεχνικών, την οποία φείδεσθε, αλλά να ξέρετε ότι η επένδυση σε γεωτεχνικούς επιστήμονες γενικότερα είναι η καλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει η Ελλάδα του 2025 .

Θα πρέπει να γνωρίζετε, τέλος, ότι η προβλεπόμενη από το ν. 4351/2015 – ΦΕΚ Α΄164 διαδικασία της ανάρτησης, των ενστάσεων και της επικύρωσης από τις Περιφέρειες των κατανομών των βοσκοτόπων με βάση την τεχνική λύση, σταμάτησε να εφαρμόζεται από το 2022 και μετά. Γενικότερα από το 2022 και μετά υπάρχουν πολλά προβλήματα με τις άμεσες ευρωπαϊκές οικονομικές ενισχύσεις. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις επιδοτήσεις και να υπάρχει ο κίνδυνος απώλειάς τους γιατί οι ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις αποτελούν για πολλούς κλάδους της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα ποσοστό άνω του 50% των εσόδων τους και το κόστος παραγωγής είναι πλέον απαγορευτικό, συνεπώς τα περισσότερα χωράφια μας θα μείνουν ακαλλιέργητα εάν δεν καταβληθούν έγκαιρα και ορθά στους πραγματικούς δικαιούχους οι επιδοτήσεις ».

Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας