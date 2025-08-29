Πρώην προέδρος ΕΔΟΚ: Στα 25 ευρώ το κιλό θα φτάσει το μοσχάρι

ην εκτίμηση ότι θα ξεπεράσει το φράγμα των 20 ευρώ το κιλό η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος, διατύπωσε ο πρώην πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ) Λευτέρης Γίτσας, στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, εξηγώντας μια σειρά από λόγους, με απαρχή την μείωσης της κτηνοτροφίας στην Ευρώπη για περιβαλλοντικούς λόγους.

«Καταρχήν είμαστε μία χώρα εισαγωγική κατά 80% και στο μοσχάρι και στο χοιρινό. Το δε πρόβειο κατά βάσιν το έχουμε μόνο 6 μήνες το χρόνο και τους άλλους 6 μήνες το εισάγουμε.

Οι αποφάσεις καταρχήν παίρνονται κεντρικά, ευρωπαϊκά και εκεί δεν υπάρχουν και πολλοί σοβαροί άνθρωποι που πραγματικά να κάνουν στρατηγικές και να σκεφτούν το μέλλον. Και τώρα τα λουζόμαστε.

Με πρόσχημα το περιβάλλον, ενοχοποίησαν την κτηνοτροφία γενικότερα και σε εκείνες τις χώρες, την Ισπανία, τη Γαλλία, τις δυτικές, που είναι οι παραγωγοί οι μεγάλοι, μείωσαν όλο αυτό το διάστημα για περιβαλλοντικούς λόγους περίπου 30% και πάνω την παραγωγή του κρέατος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γίτσας.

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κτηνοτροφία υπάρχουν μεν αλλά όχι στο μέγεθος που πίστευαν και μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Γίτσα, με πολύ μικρές παρεμβάσεις μπορούσαν να διορθωθούν.

«Η πραγματικότητα ήταν η συμφωνία της Mercosur, είναι οι χώρες της Νοτίου Αμερικής. Τι κάνανε οι πολιτικοί της Ευρώπης; Να ολοκληρώσουν αυτή τη συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει το εξής. Αφού λοιπόν μειώσουμε εμείς 30-40% η Ευρώπη την παραγωγή κρέατος και ενώ αυτό θα το αναπληρώνει από αυτές τις χώρες, δηλαδή την Αργεντινή, η Βραζιλία, τη Χιλή, το Περού και αυτές οι χώρες θα αγόραζαν αναγκαστικά τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, που δυσκολεύονται να πουληθούν. Αυτό εδώ και δύο χρόνια πια έγινε διακριτό εδώ πέρα και εμείς, οι οργανώσεις της ζωικής παραγωγής «επαναστατήσαμε», κάναμε τις παρεμβάσεις μας και ευτυχώς προλάβαμε και αναθεωρήθηκαν πολλές αποφάσεις και τώρα είμαστε στη φάση του να αλλάξουν» περιέγραψε ο κ. Γίτσας.

Σημείωσε ακόμη, ότι ήταν ανεξέλεγκτη η εισαγωγή από αυτές τις χώρες, ενώ, επισήμανε, ειδικά η Βραζιλία, παράγει ακόμα με αυξητικές ορμόνες και άλλες ουσίες.

«Τίθεται και θέμα ασφάλειας και υγιεινής» τόνισε, εξηγώντας ότι δεν γίνεται την ώρα που μπαίνουν αυστηρές προδιαγραφές στην ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, να εισάγονται αθρόα και ελεύθερα κρέατα από τη Βραζιλία και την Αργεντινή με ορμόνες και καρκινογόνες αυξητικές ουσίες.

«Ευτυχώς αυτό το σταματήσαμε. Αλλά όπως προείπα, ήδη μειώθηκε κατά 30% το ζωικό κεφάλαιο στην Ευρώπη.

Η ζήτηση είναι πολύ μεγαλύτερη από την προσφορά, γιατί εννοείται ότι αυτό το διάστημα και αυτό το κενό, θα το αναπληρώναμε από εκεί, από αυτές τις χώρες που δεν υπάρχει όμως. Γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν κρέατα να μας στείλουν που έχουν αυτές τις προδιαγραφές.

Θα επιδεινωθεί το πρόβλημα τουλάχιστον για δύο χρόνια ακόμα, έως ότου προλάβουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί η αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου χρειάζεται 4 και 5 χρόνια» συμπλήρωσε ο κ. Γίτσας ενώ προέβλεψε πως η τιμή στο μοσχάρι θα φτάσει στα 25 ευρώ. Στο χοιρινό, σημείωσε, η ανατίμηση θα είναι πιο ήπια γιατί η αναπλήρωση του χοιρινού γίνεται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι το βόειο.

