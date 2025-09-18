B. Κόκκαλης: «Χωρίς καμία στήριξη οι βαμβακοκαλλιεργητές της Χαλκιδικής»

Στο στόχαστρο της αντιπολίτευσης βρέθηκε για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την ερώτηση που κατέθεσε ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ Βασίλης Κόκκαλης, για τον αποκλεισμό των βαμβακοκαλλιεργητών της Π.Ε. Χαλκιδικής από το Μέτρο 23 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οι βαμβακοπαραγωγοί της περιοχής έχουν πληγεί κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια από ακραία καιρικά φαινόμενα – ξηρασία και παρατεταμένους καύσωνες – με αποτέλεσμα να δουν την παραγωγή τους να συρρικνώνεται δραματικά. Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση δεν συμπεριέλαβε τη βαμβακοκαλλιέργεια της Χαλκιδικής στις επιλέξιμες καλλιέργειες που αποζημιώνονται μέσω του συγκεκριμένου μέτρου, αφήνοντας δεκάδες παραγωγούς χωρίς καμία οικονομική στήριξη.

Η διαδικασία επιλογής, μάλιστα, έγινε χωρίς διαφάνεια και χωρίς να δοθεί καμία τεκμηριωμένη αιτιολόγηση. Έτσι, δημιουργείται εύλογα η εντύπωση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί με αποσπασματικά και πελατειακά κριτήρια, εγκαταλείποντας στην τύχη τους εκατοντάδες αγρότες που βρίσκονται σήμερα σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης.

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει πως η στάση της κυβέρνησης δεν είναι απλώς αδιαφορία αλλά συνιστά ευθεία αδικία εις βάρος μιας ολόκληρης παραγωγικής ομάδας. «Οι βαμβακοπαραγωγοί της Χαλκιδικής αποκλείστηκαν αδικαιολόγητα από την οικονομική ενίσχυση, παρότι υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Η κυβέρνηση τους γύρισε την πλάτη», σημειώνει στην ερώτησή του.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα αναλάβει επιτέλους δράση για να διορθώσει τον αποκλεισμό, ή αν θα συνεχίσει να κλείνει τα μάτια απέναντι σε μια κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα που απειλεί με αφανισμό τον κλάδο.

Η υπόθεση αυτή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συστηματική αδράνεια της κυβέρνησης στο ζήτημα της αγροτικής πολιτικής: πολλές υποσχέσεις, λίγες πράξεις και ακόμα λιγότερη δικαιοσύνη για τους παραγωγούς της χώρας.