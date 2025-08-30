Πρώιμη χρονιά για το βαμβάκι

Ολοκληρώνονται τα ποτίσματα του βαμβακιού τις επόμενες μέρες στη Ροδόπη, όπως μεταφέρει στην «ΥΧ» ο γεωπόνος-παραγωγός Κυριάκος Κρόκος, επισημαίνοντας ότι φέτος οι βαμβακοπαραγωγοί αντιμετώπισαν περισσότερες καλλιεργητικές δυσκολίες από πέρυσι, λόγω των καιρικών συνθηκών.

«Είχαμε έναν άνυδρο χειμώνα, με ελάχιστες βροχοπτώσεις, με συνέπεια για εμάς, που ποτίζουμε με γεωτρήσεις, η κατάσταση να είναι δραματική, καθώς ακόμη και στις βαθιές γεωτρήσεις έπεσε σημαντικά η παροχή. Φέτος, ξεκινήσαμε να ποτίζουμε πολύ νωρίς λόγω της ξηρασίας και από τον Μάιο μέχρι τώρα δεν σταματήσαμε», περιγράφει. Συνέπεια της παρατεταμένης άρδευσης είναι η αύξηση του καλλιεργητικού κόστους.

Ο ίδιος εξηγεί ότι οι έντονοι βοριάδες σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες το πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, ακόμη και τις βραδινές ώρες, που δημιούργησαν το λεγόμενο φαινόμενο «σεσουάρ», προκαλούν απώλειες στην παραγωγή, γιατί το φυτό στρεσάρεται, με συνέπεια να αποβάλλει άνθη και καρποφόρα όργανα για να μπορέσει να επιβιώσει. «Εάν το φαινόμενο εκδηλωθεί νωρίτερα, μπορεί να αναπληρώσει το φυτό, αλλά αυτή η απώλεια δεν αναπληρώνεται μετά τις 15 Αυγούστου», διευκρινίζει.

Έντονο πλήγμα για Ροδόπη και Έβρο

Ο κ. Κρόκος εκτιμά ότι οι παραπάνω συνθήκες θα προκαλέσουν μειωμένη παραγωγή στις περιοχές που τα νερά ήταν λίγα, κυρίως στα ηπειρωτικά. «Στην παραλιακή ζώνη, το μικροκλίμα είναι ευνοϊκότερο, οι βόρειοι άνεμοι δεν είναι τόσο ισχυροί και πολλές φορές το απόγευμα γυρίζουν σε νοτιά, που είναι πιο δροσερός», περιγράφει. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η Ροδόπη και ο Έβρος πλήττονται έντονα από τη λειψυδρία, σύμφωνα με τους μετεωρολογικούς χάρτες.

Ζητούμενο η δίκαιη και αποτελεσματική στήριξη

Επιπλέον, ο κ. Κρόκος ζητά τη δίκαιη και εξειδικευμένη στήριξη των πληγέντων παραγωγών. «Η κυβέρνηση σχεδιάζει αποζημιώσεις με το Μέτρο 23, σύμφωνα και με συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα πρέπει η στήριξη να γίνεται εξειδικευμένα, καθώς υπάρχουν τα μετεωρολογικά στοιχεία ανά περιοχές. Θα πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση στις αποζημιώσεις. Για το βαμβάκι, αποφασίστηκαν 30 ευρώ ανά στρέμμα πανελλαδικά, αλλά το πρόβλημα ποικίλλει», αναφέρει, εξηγώντας ότι στη Θράκη είναι εντονότερο. Ο ίδιος σημειώνει ότι η χρονιά είναι πρώιμη λόγω των καιρικών συνθηκών και από τα μέσα Σεπτεμβρίου ξεκινάει η συγκομιδή στα χωράφια που δεν αρδεύτηκαν καλά, καθώς επίσης και στα ξηρικά, για τα οποία υπογραμμίζει ότι οι παραγωγοί θα αξιολογήσουν αν συμφέρει να συγκομίσουν. «Πέρυσι, πολλά χωράφια εγκαταλείφθηκαν, γιατί η παραγωγή που είχαν δεν έφτανε για να πληρωθεί η βαμβακοσυλλεκτική μηχανή. Η εικόνα, φέτος, είναι παρόμοια και πολλά χωράφια δεν θα συγκομισθούν», σημειώνει. Προσθέτει, δε, ότι και στα ποτιστικά η συγκομιδή θα είναι πολύ πρώιμη, καθώς βρισκόμαστε στα τέλη Αυγούστου και τα πρώτα καρύδια ανοίγουν. Η συγκομιδή θα κορυφωθεί μετά τις 20 Σεπτέμβρη.