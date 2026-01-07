B. Κόκκαλης για κυβερνητικά μέτρα και νέα εισαγγελική παρέμβαση – Εκεί που χρωστούσαν στους αγρότες, τους παίρνουν και το βόδι

Με αφορμή τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, αλλά και την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα αγροτικά μπλόκα, ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση, ύστερα από ενάμιση μήνα αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων στους δρόμους όλης της χώρας, επέλεξε να απαντήσει όχι με ουσιαστικά μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά με εξαγγελίες που οι ίδιοι οι παραγωγοί χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς και αποκομμένες από την πραγματικότητα που βιώνουν. Αντί να δοθούν λύσεις που θα εξασφαλίζουν την επιβίωση της αγροτικής παραγωγής, βλέπουμε μια πολιτική διαχείρισης της κρίσης με όρους επικοινωνίας και όχι ουσίας.

Την ίδια στιγμή, η παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων συνιστά επικίνδυνη διολίσθηση. Όταν ένας κοινωνικός αγώνας, που εκφράζει την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων για το αύριο, αντιμετωπίζεται με απειλές αυτόφωρων διαδικασιών και προστίμων, τότε το μήνυμα που εκπέμπεται είναι σαφές. Μαζί με τον διάλογο ο κ. Μητσοτάκης προειδοποιεί με καταστολή και αντί για στήριξη προσφέρει εκφοβισμό.

Εκεί που η Πολιτεία οφείλει στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους ουσιαστικές απαντήσεις για το κόστος παραγωγής, την ενέργεια, τις ζωοτροφές και τις χαμηλές τιμές, επιχειρεί να τους «πάρει και το βόδι». Δεν ικανοποιούνται βασικά και απολύτως δίκαια αιτήματα, αλλά επιπλέον αμφισβητείται στην πράξη το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις, ούτε άλλες προσβολές. Η αγροτική παραγωγή είναι ζήτημα εθνικής σημασίας, κοινωνικής συνοχής και επισιτιστικής ασφάλειας. Η κυβέρνηση οφείλει να αποσύρει κάθε σκέψη ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων, να καθίσει στο τραπέζι με τους εκπροσώπους των αγροτών και να δώσει άμεσα, γενναία και μόνιμα μέτρα στήριξης. Διαφορετικά, θα φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη για την εγκατάλειψη της ελληνικής υπαίθρου.