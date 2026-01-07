Η πρώτη αντίδραση των Λαρισαίων αγροτών στα κυβερνητικά μέτρα: «Απογοήτευση, στο ίδιο έργο θεατές»

Απογοητευμένοι εμφανίζονται οι Λαρισαίοι αγρότες μετά την ανακοίνωση των μέτρων στήριξης του πρωτογενή τομέα σήμερα από την κυβέρνηση.

Όπως σημειώνουν η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί το πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα. Ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς σημείωσε μεταξύ άλλων πως «αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν ακούσαμε κάτι ουσιαστικό. Δεν ακούσαμε κάτι για το μέλλον το δικό μας, για τους κτηνοτρόφους. Πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση; Δε λέμε κάτι που δεν είναι λογικό. Σήμερα σφάζεται ένα κοπάδι 1000 πρόβατα στα Φάρσαλα. Πώς θα σταματήσει αυτό το πράγμα; Τα μέτρα βιοασφάλειας είναι μέτρα για να λιγοστέψουν οι πιθανότητες να κολλήσουν τα ζώα. Έχουν θανατωθεί πάνω από 500.000 ζώα, είναι 2.500 οικογένειες στο δρόμο».

Ο Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας δήλωσε από την πλευρά του πως “περιμέναμε να ακούσουμε κάτι παραπάνω από την κυβέρνηση και να δώσει λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που μας έχουν βγάλει στο δρόμο όλο αυτό το διάστημα. Οι φόβοι μας δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν γιατί δεν ακούσαμε κάτι καινούργιο, κάτι ουσιαστικά καινούργιο. Βεβαίως θα συζητήσουμε και στη Συντονιστική Επιτροπή εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας και στη Γενική Συνέλευση που έχουμε στις 6 η ώρα και με τα υπόλοιπα μπλόκα της χώρας. Είμαστε σε επικοινωνία για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση των εξαγγελιών της κυβέρνησης που ήταν οι γνωστές εξαγγελίες που είχα για το προηγούμενο διάστημα και θα αποφασίσουμε τη στάση μας”.

Σε ότι αφορά τη νέα παραγγελία από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ώστε οι εισαγγελείς όλης της χώρας να παρέμβουν άμεσα με σκοπό την διακρίβωση αδικημάτων «σε δημόσιες, εθνικές και μη, οδούς», ο κτηνοτρόφος Λάμπης Λουκίσας από την Αχαΐα απάντησε με καυστικό τρόπο στην ΕΡΤ: «Τα έχουμε, είπε, ξανακούσει αυτά και τις φοβέρες και τις απειλές. Αυτή τη στιγμή το μόνο που φοβόμαστε εμείς είναι εάν έρθει αεροπλανοφόρο του ΝΑΤΟ που το έστειλε ο Τραμπ να μας απαγάγει. Μόνο αυτό. Οι υπόλοιποι και οι Εισαγγελείς και οι Δικαστές και οι αστυνόμοι είναι Έλληνες και θα βάλουν το μεσημέρι στο τραπέζι για τα παιδιά τους προϊόντα ελληνικά. Γι’ αυτά αγωνιζόμαστε, διεκδικούμε αλλά δυστυχώς απογοητευόμαστε».

Στις 4 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας, ενώ δύο ώρες αργότερα θα διεξαχθεί γενική συνέλευση ώστε να αποτιμηθούν οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες.

