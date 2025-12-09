Έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ζητά ο Β. Κόκκαλης μετά την κακοκαιρία «Byron»

Το αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής επαναφέρει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, με αφορμή τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία «Byron» στη Θεσσαλία.

Σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Επιτροπής, και με κοινοποίηση στον πρόεδρο της Βουλής, καταγγέλλει «εγκληματική καθυστέρηση» και «πολιτική αδράνεια» της κυβέρνησης στην ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες Daniel και Elias, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– αποτυπώθηκε δραματικά μετά τα νέα φαινόμενα.

Ενδεικτικά αναφέρει την κατάρρευση της προσωρινής διάβασης στην Αμπελιά Φαρσάλων και τις σοβαρές ανησυχίες για τη στατικότητα της γέφυρας του Ενιπέα στο Ευύδριο, περιστατικά που παρουσιάζονται ως απόδειξη ότι τα έργα δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ με τρόπο μόνιμο και ασφαλή.

Παράλληλα, χαρακτηρίζει «προκλητική» τη δημόσια δήλωση του πρωθυπουργού πριν από έναν μήνα σχετικά με τη συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών στην αποκατάσταση των ζημιών του 2023, υπενθυμίζοντας πως ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας είχε ήδη αφήσει σαφείς αιχμές για σοβαρές καθυστερήσεις στα κυβερνητικά έργα.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά να προσέλθουν στην Επιτροπή ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας, οι δήμαρχοι των πλημμυρόπληκτων περιοχών που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 2023, καθώς και οι συναρμόδιοι υπουργοί. Στόχος είναι να παρατεθούν αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των έργων αποκατάστασης, τα κονδύλια που έχουν διατεθεί, την προέλευσή τους και τον βαθμό υλοποίησής τους, με ειδική επικαιροποίηση για τα έργα που –όπως προέκυψε από τη νέα κακοκαιρία– παραμένουν ημιτελή. Με βάση όλα τα παραπάνω, ζητά την άμεση σύγκληση της Επιτροπής ώστε να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα.