Δυναμική απάντηση στα «μέτρα» από τους Αγροτικούς Συλλόγους Βορείου Έβρου

Μετά την κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι κ.κ. Χατζηδάκης, Τσιάρας, Παπαστεργίου, Πετραλιάς παρουσιάζοντας τα νέα μέτρα για τους αγρότες οι Αγροτικοί Σύλλογοι Βορείου Έβρου προχώρησαν σε ανακοίνωση όπου τονίζεται πως ο εμπαιγμός της κυβέρνησης και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης συνεχίζεται και αυτό που μεταφέρθηκε δεν ήταν παρά χιλιοειπωμένες υποσχέσεις. Κάνουν λόγο για «ψίχουλα» και «παγίδα» για τους Έλληνες και τους ευρωπαίους συναδέρφους τους αγρότες και ανακοινώνουν ότι συνεχίζουν και κλιμακώνουν τον αγώνα τους, σε συμφωνία με όλα τα μπλόκα, ήτοι διήμερη κλιμάκωση αύριο 8 και μεθαύριο 9 Ιανουαρίου.

Την ίδια στιγμή ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης καλεί όλους τους αγρότες σήμερα στις 7 το απόγευμα στο μπλόκο για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ο εμπαιγμός της κυβέρνησης και του Υπουργείου συνεχίζεται. Η πολυδιαφημισμένη συνέντευξη Τύπου για τα μέτρα δεν πρόσφερε τίποτα καινούριο. Για άλλη μια φορά ακούσαμε τις ίδιες χιλιοειπωμένες υποσχέσεις και την επανάληψη μέτρων που ισχύουν από πέρυσι, χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του εισοδήματός μας.

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ανακυκλώνει ανεπαρκή μέτρα, παρουσιάζοντάς τα ως λύσεις, την ώρα που οδηγεί τον πρωτογενή τομέα σε εξαθλίωση. Την ίδια στιγμή, στηρίζει συμφωνίες όπως η Μερκοσούρ, που απειλούν ευθέως την παραγωγή και το μέλλον μας. Τα υποτιθέμενα ανταλλάγματα δεν είναι παρά ψίχουλα και παγίδα για τους αγρότες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Απέναντι σε αυτή την κοροϊδία, συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα μας, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν ομόφωνα από όλα τα μπλόκα. Προχωράμε σε διήμερη κλιμάκωση (Πέμπτη – Παρασκευή 8 & 9/1) του αγώνα, δημιουργώντας ένα πανελλαδικό μέτωπο, για να απαντήσουμε συλλογικά και οργανωμένα στην κυβερνητική απαξίωση και στον εμπαιγμό που βιώνουμε.

Καλούμε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να δυναμώσουν άμεσα το μπλόκο του Ορμενίου με τα αγροτικά τους μηχανήματα. Η παρουσία όλων είναι κρίσιμη. Ο αγώνας που δίνουμε δεν είναι συγκυριακός, είναι αγώνας επιβίωσης. Αγώνας για να μπορέσουμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να ζούμε από τη δουλειά μας, απέναντι στο δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και την πλήρη απουσία ουσιαστικής στήριξης.

Τέλος, καλούμε φορείς, συλλόγους, σωματεία και πολίτες της περιοχής να βρεθούν στο μπλόκο, ώστε να δημιουργήσουμε και να διαμορφώσουμε όλοι ένα πλαίσιο κοινών αιτημάτων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά η τοπική κοινωνία.

Στην κοροϊδία απαντάμε μαζικά, συλλογικά με ενότητα. Ούτε βήμα πίσω αν δεν εξασφαλίσουμε το μέλλον του κλάδου μας και της περιοχής μας.